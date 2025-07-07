DAÜ’de Mezuniyet Heyecanı 8 ve 9 Temmuz’da

DAÜ MEZUNİYET TÖRENLERİ 8 VE 9 TEMMUZ’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2024 – 2025 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Törenleri için hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl Lisansüstü ile Ön Lisans ve Lisans Mezuniyet Törenleri 8-9 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleşecek. Her geçen yıl mezun sayısını artıran DAÜ’nün, 2024 – 2025 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde vereceği mezunları ile toplam mezun sayısı 78 bini aşmış olacak.

Lisansüstü Mezuniyet Töreni 8 Temmuz’da

2024 – 2025 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni, 8 Temmuz 2025 Salı günü, saat 19:00’da, Venedik Sarayı’nda düzenlenecek. Törende 300’e yakın yüksek lisans ve doktora mezunu diplomalarını alacak.

Ön Lisans ve Lisans Mezunları Diplomalarını 9 Temmuz’da Alacak

Ön Lisans ve Lisans mezunlarının diplomalarına kavuşacağı Mezuniyet Töreni ise 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü, saat 19:00’da, DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Söz konusu törende 1700’ü aşkın mezuna diplomaları takdim edilecek. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak olan törende, daha sonra mezun öğrenciler adına konuşmalar gerçekleştirilecek.

DAÜ Mezunu Motivasyon Konuşması Gerçekleştirecek

Ardından 1997 yılı DAÜ Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu Mert Oruz, öğrencilere motivasyon konuşması gerçekleştirecek. Arkas Holding CIO’su Oruz, gerçekleştireceği konuşmasında DAÜ’de aldığı eğitim, mezuniyetinin ardından kariyerinde izlediği yol ile tecrübe ve deneyimlerini öğrencilerle paylaşacak.

Gerçekleştirilecek olan protokol konuşmalarının ardından ise fakülte ve bölüm birincilerine diplomaları ve ödülleri protokol tarafından takdim edilecek. Ardından 2024-2025 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunlarına diplomaları verilecek.

Mezuniyet Provaları ve Kortej Yürüyüşü 7 Temmuz’da

Mezuniyet törenlerinin kusursuz geçmesi adına 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü, saat 09:00’da, Venedik Sarayı’nda Lisansüstü Mezuniyet Töreni provası, saat 18:30’da ise DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda Ön Lisans ve Lisans Mezuniyet Töreni provası gerçekleştirilecek.

Öte yandan 2024 – 2025 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunları, mezuniyet provalarının ardından, aynı gün saat 20:30’da cübbelerini giyerek geleneksel mezuniyet yürüyüşü ile Gazimağusa kentine veda edecekler. Öğretim görevlileri, yönetsel personel ve velilerin de katılacağı Mezuniyet Yürüyüşü Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) önünden başlayarak Namık Kemal Meydanı’nda sona erecek.

Lisansüstü Mezuniyet Töreni 8 Temmuz 2025 Salı günü, saat 19:00’da, Ön lisans ve Lisans Mezuniyet Töreni ise 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü, saat 19:00’da BRT 2 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Törenler ayrıca, DAÜ’nün resmi sosyal medya hesapları olan https://www.youtube.com/user/eastmeduniv ve https://www.facebook.com/eastern.med.univ/ ile DAÜ TV sosyal medya hesabından tüm dünyadan canlı olarak izlenebilecek.