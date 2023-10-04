DAÜ'de Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı'nın da Rektör adayı

DAÜ'de Rektör seçimi için süreç çalışıyor.

Aday olması beklenen diğer da iddialı aday da Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı olduğu kaydediliyor.

DAÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı'nın da aday olması bekleniyor.,

KILIÇ DA ADAY

Prof. Dr. Hasan Kılıç’ın bugünlerde resmi adaylık başvurusunu yapması bekleniyor. Üniversite içerisindeki bir çok çevre Kılıç'ın Rektörlük için güçlü bir aday olduğu konuşuluyor.

Diğer yandan Rektör Vekilliğine getirilen Prof. Dr. Mustafa Tümer'in ise DAÜ'deki teammüller gereği senato tarafından geçici olarak Üniversiteyi seçime götürmek için görevlendirilmesinden dolayı aday çıkması beklenmiyor.