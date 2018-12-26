DAÜ'de sertifika töreni düzenlendi

DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Sertifika Töreni, Moda Tasarımcısı Açelya Uluçay’ın katılımıyla gerçekleşti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, 2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde başarı gösteren öğrenciler için sertifika törenine ve ‘Moda Sektöründe Pazarlama İletişimi’ konulu seminere ev sahipliği yaptı. DAÜ İletişim Fakültesi, FCMS 011 salonunda gerçekleştirilen etkinlikte öncelikle Moda Tasarımcısı Açelya Uluçay’ın konuşmacı olarak davet edildiği ve moda sektöründe pazarlama iletişimi ile ilgili bilgilerin verildiği seminer gerçekleştirildi.

DAÜ mezunlarından olan Moda Tasarımcısı Uluçay, konuşmasında moda sektörüne nasıl giriş yaptığını, tasarım aşamalarını ve sektörde başarılı bir şekilde ilerleme süreçlerini, öğrencilere aktardı. Ardından, tasarlanan ürünlerin hedef kitle ile nasıl buluşması gerektiğini ve sosyal medya reklamcılığının bu konudaki etkisini belirten Uluçay, kendi yarattığı mayo markası olan Achelya Uluchay’ın global marka olma yolunda geçirdiği süreçleri anlattı. Seminerin ardından, 2017-2018 Bahar Dönemi, Şeref–Yüksek Şeref Sertifika Töreni gerçekleştirildi. Tören kapsamında, DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Türkçe ve İngilizce Bölümleri’nde başarı gösteren 92 öğrenci sertifika almaya hak kazandı.

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Agah Gümüş, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Anıl Kemal Kaya ve Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Umut Ayman’ın yanı sıra, bir çok akademisyen ve öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen törende başarı gösteren öğrenciler konuşma yaparak teşekkürlerini dile getirdiler. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Türkçe Programı’nda başarı gösteren öğrenciler adına Erhan Dalbun, İngilizce programında eğitim gören öğrenciler adına ise Jamila Ummi Abbas konuşmalarını gerçekleştirdiler. Öğrenciler konuşmalarında, DAÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencisi ve DAÜ’nün parçası olmaktan büyük gurur duyduklarını belirterek, eğitimlerine katkıda bulunan akademisyenlere de teşekkürlerini dile getirdiler. Ayrıca, hem eğitim kalitesi hem de DAÜ’nün uluslararası vizyonuna vurgu yapan öğrenciler, akademisyenlerle öğrenciler arasındaki güçlü iletişimlerinin de başarılarında büyük etkisi olduğunu belirttiler.

Konuşmaların ardından, öğrencilere sertifikaları takdim edildi ve etkinlik sonunda toplu fotoğrafla bu güzel anlar ölümsüzleştirildi.