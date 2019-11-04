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DAÜ’den 24 saatlik oyun geliştirme etkinliği

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DAÜ, Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren DAÜ Oyun Platformu ile İletişim Fakültesi, Animasyon ve Oyun Tasarımı Bölümü geçtiğimiz günlerde 24 saat süren bir oyun geliştirme etkinliği düzenledi.
DAÜ’den 24 saatlik oyun geliştirme etkinliği

50’ye yakın katılımcı ile gerçekleştirilen etkinlik Animasyon ve Oyun Tasarımı akademik personeli yanında birçok bölüm ve disiplinden öğrencileri bir araya getirerek ekipler halinde oyun geliştirmeleri için zemin oluşturdu. Kısıtlı bir sürede oyun geliştirilmesine vesile olan ve ‘Game Jam’ adı verilen bu etkinliklerde oyunlar rastgele belirlenen konu ve temalar üzerine kurulur. Söz konusu etkinlikte ‘Edge of the World’ (Dünyanın Kenarı) olarak belirlenen konuyla ilgili toplamda 7 tane oyun geliştirildi.

 

Etkinlik aynı zamanda her yıl geleneksel olarak uluslararasası düzeyde düzenlenen ‘Global Game Jam’e bir ön hazırlık oldu. İlki 2009 yılında gerçekleştirilen ve her yıl aynı tarihlerde dünyanın pek çok merkezinde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Global Game Jam’ etkinliğine 2019 yılında dünyanın 113 ülkesinden 40 bini aşkın katılımcı ile birlikte DAÜ de katıldı. Ocak 2020’de gerçekleştilecek ve 48 saat sürecek olan ‘Global Game Jam’ etkinliğine katılacak olan DAÜ, katılımcılara kendi oyunlarını üretmenin yanı sıra, takım çalışması, yardımlaşma ve profesyonel oyun geliştirme süreçleri ile ilgili deneyim kazanma fırsatını sunacak

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