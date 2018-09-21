DAÜ’den “Araf’ta Yaşam” sergisi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü 2018 – 2019 Akademik Yılı açılışı kapsamında DAÜ Sanat Koleksiyonu Sanatçıları’nın eserlerinin yer alacağı “Araf’ta Yaşam Sergisi” gerçekleştirecektir.

“Araf’ta Yaşam Sergisi”nin açılış töreni 28 Eylül 2018 Cuma günü, saat 19:00’da, Bedesten’de (Suriçi - Lefkoşa) yapılacak. “Araf’ta Yaşam Sergisi”nde yaklaşık 60 eser, 4 Ekim 2018 tarihine kadar Pazar günü hariç 10:00 – 17:00 saatleri arasında ziyarete açık olacaktır.

“Araf’ta Kalmak”

Sözlük anlamı orta yer olan Araf kelimesi Kur-an’ı Kerim’de Cennet ile Cehennem’in tam ortası olarak kabul ediliyor. DAÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (KAM) Sanat Koordinatörü ve Sergi Küratörü Zehra Şonya sergi isminin “Araf’ta Yaşam” olması hakkında açıklamalar yaptı. Şonya, “Araf’ta kalmak; arada kalmışlığı, ortada olma halini, ikilemde kalmayı, sıkışmayı, belirsizliği, eylemsizliği, çaresizliği, sistem dışında kalmışlığı, öteki olma halini, vb. içeren metaforik anlamda geniş ve gelişime açık bir kavram olarak ele alınabilir. Sergi ile Araf’ta bir yaşamın kişiler ve toplum üzerinde, özelde ve genelde yarattığı psikolojik, sosyal ve kültürel durumları sanatçıların bakış açısıyla görünür ve okunur kılmak ve sanatın diliyle yeniden yorumlamak amaçlandı.” ifadelerini kullandı.

“Araf’ta Yaşam Sergisi” konusunda düşüncelerini paylaşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ise DAÜ’nün sanata değer veren bir eğitim kurumu olduğunu ifade etti. Üniversitelerin bilimin dışında sanata da değer vermesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Osam, DAÜ olarak her yıl sanatçıların değerli eserlerini DAÜ bünyesine katmaya çalıştıklarını ifade etti. Prof. Dr. Osam, “Gerçekleşecek sergi ile sanatçılarımızın değerli eserlerini halk ile buluşturacak olmaktan dolayı gururluyuz.” ifadelerini kullandı.

Çok Değerli Sanatçılar Sergi’ye Katkı Koydu

DAÜ bugüne kadar toplam 22 sanatçı ile protokol imzalayarak, toplamda 393 eseri DAÜ sanat koleksiyonuna katmıştır ve konu ile ilgili çalışmaları halen devam etmektedir. DAÜ Sanat Koleksiyonu’na katkı koyan Kıbrıs’ın çok değerli sanatçıları ile gerçekleşen sergiye Arif Albayrak, Aşık Mene, Bahar Çıralı, Batu Gündal, Eser Keçeci Malyalı, Gökçe Keçeci, Gönen Atakol, Haidi Trauthman, Hüseyin Özinal, İnci Kansu, İsmet Tatar, Kemal B. Caymaz, Mehmet Ulubatlı, Mustafa Öztunç, Nilgün Güney, Nilüfer İnandım, Osman Keten, Serkan İlsever, Simge Uygur, Şenol Özdevrim, Taylan Oğuzkan ve Türksal İnce katkı koyan isimler arasındadır.