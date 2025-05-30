DAÜ’den İş ve Staj Platformu: Firmalara Ücretsiz İlan Yayınlama Fırsatı

DAÜ’DEN İŞ VE STAJ PLATFORMU: FİRMALARA ÜCRETSİZ İLAN YAYINLAMA İMKANI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) iş dünyası ile öğrencileri bir araya getirmek amacıyla önemli bir adım attı. Firmaların stajyer veya işçi taleplerini doğrudan öğrencilere ulaştırabilmesini sağlamak üzere firsat.emu.edu.tr adresi üzerinden yeni bir başvuru platformu hizmete sunuldu.

Tamamen ücretsiz olarak sunulan bu hizmet kapsamında, firmaların tek yapması gereken, ilgili başvuru formunu doldurarak açık pozisyonlarını platform üzerinden paylaşmak. Yayınlanan ilanlar, DAÜ öğrencileri ve mezunlarının erişimine açılarak kendi alanlarına uygun iş ve staj olanaklarına kolayca ulaşmalarına imkân tanıyor.

Bu yenilikçi girişim, bir yandan işverenlerin nitelikli insan kaynağına hızlı ve etkin biçimde ulaşmasını sağlarken, diğer yandan öğrencilerin mezuniyet öncesinde sektörel deneyim kazanmalarına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Detaylı bilgi ve başvuru formuna https://firsat.emu.edu.tr/tr/isci-stajyer-talebi-ve-pozisyonlari adresinden ulaşılabiliyor.