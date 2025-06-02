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DAÜ’lü Profesöre Kanada’dan Üçüncü Kez “Üstün Hakem” Ödülü

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DAÜ Fizik ve Kimya Bölümleri Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı, Canadian Journal of Physics dergisinden üst üste üçüncü kez “Outstanding Reviewer” ödülünü aldı. Bu başarı, DAÜ’nün uluslararası akademik prestijini bir kez daha gözler önüne serdi.
DAÜ’lü Profesöre Kanada’dan Üçüncü Kez “Üstün Hakem” Ödülü

 

DAÜ FİZİK VE KİMYA BÖLÜMLERİ BAŞKANI PROF. DR. İZZET SAKALLI’YA KANADA’DAN ÜÇÜNCÜ KEZ “ÜSTÜN HAKEM” ÖDÜLÜ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik ve Kimya Bölümleri Başkanı ve aynı zamanda Akademik Proje – Araştırma ve Geliştirme Ofisi Koordinatörü olan Prof. Dr. İzzet Sakallı, Kanada’nın köklü akademik yayın kuruluşu NRC Research Press tarafından yayımlanan Canadian Journal of Physics dergisinden üçüncü kez üst üste “Outstanding Reviewer” (Üstün Hakem) ödülüne layık görüldü.

Söz konusu dergi, 1929 yılında Canadian Journal of Research adıyla yayımlanmaya başlamış, 1951 yılında ise fizik alanında uzmanlaşarak Canadian Journal of Physics ismini almıştır. Canadian Journal of Physics, fizik alanında özgün araştırma makalelerine yer veren saygın, prestijli, uluslararası ve hakemli bilimsel bir dergidir.

Kuruluşundan itibaren dönemin önde gelen bilimsel dizinlerinden biri olan Science Citation Index (SCI) kapsamında değerlendirilmiş olup, günümüzde güncellenmiş Web of Science veri tabanında Science Citation Index Expanded (SCIE) kategorisinde yer almaktadır.

Prof. Dr. Sakallı’nın bu seçkin ödüle art arda üç kez ve bu kez tek başına layık görülmesi, DAÜ’nün uluslararası akademik arenadaki güçlü konumunu pekiştirirken, üniversitenin bilimsel üretkenliğine ve akademik kadrosunun niteliğine de vurgu yapmaktadır.

 

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