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DAÜ’NÜN yabancı öğrencisinden Türkçe tez

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DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Total Diz Artroplastisi sonrası erken dönemde Akuabisiklet eğitimi verilen bir çalışma gözlemlenmemesi sebebiyle, literatüre önemli bir katkıda bulunan eseri, DAÜ’ye kazandıran Parastoo Younesian’ı makamında kabul etti.
DAÜ’NÜN yabancı öğrencisinden Türkçe tez

Ana dili Türkçe olmamasına rağmen büyük bir cesaret ve özveri örneği gösteren Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Türkçe Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencisi İranlı Parastoo Younesian, danışmanı DAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ender Angın eşliğinde hazırladığı “Diz Artroplastisi Uygulanan Hastalarda Akuabisiklet Eğitiminin Ağrı, Eklem Hareket Açıklığı, Kas Kuvveti, Fiziksel Performans, Denge ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi: Karşılaştırmalı Çalışma” başlıklıtezini başarıyla tamamladı.

 

DAÜ Rektörü Tebrik Etti

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Total Diz Artroplastisi sonrası erken dönemde Akuabisiklet eğitimi verilen bir çalışma gözlemlenmemesi sebebiyle, literatüre önemli bir katkıda bulunan eseri, DAÜ’ye kazandıran Parastoo Younesian’ı makamında kabul etti. 23 Ocak 2019 Çarşamba günü, saat 15:30’da gerçekleşen görüşmede, Younesian tezini Prof. Dr. Osam’a sundu. Tezi inceleyen Prof. Dr. Osam, Younesian’ı söz konusu başarısı ve cesareti için tebrik ederek, tezi çok beğendiğini vurguladı. Younesian’ın tez çalışması, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde yabancı bir öğrencinin yazdığı ilk Türkçe tez olma özelliğini taşıyor.

 

Diz Artroplastisi Sonrası 76 Birey Çalışmaya Katıldı

Diz Artroplastisi uygulanan bireyler için Akuabisiklet eğitiminin etkilerini değerlendiren ilk çalışma olan tezde, 76 Diz Artroplastisi uygulanan birey katıldı. 38 birey Akuabisiklet eğitim grubunda, 38 birey ise klasik ev egzersiz programı grubunda yer aldı. Çalışma, Diz Artroplastisi uygulanan bireyler için 4 hafta Akuabisiklet eğitiminin kullanımının, klasik ev egzersiz programına göre daha etkili olduğunu kanıtlarken, kontrol grubu içinde anlamlı gelişmeler olmasına rağmen Akuabisiklet eğitiminin etkinliğinin daha fazla olduğunu da ortaya koydu.

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