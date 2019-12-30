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Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi yeni yıl etkinliği düzenledi

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Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi yeni yıl etkinliği düzenledi.
Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi yeni yıl etkinliği düzenledi

Değirmenlik Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Aktivite Merkezi’nin resim, seramik, dans, satranç ve tiyatro kursu öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, palyaço, yüz boyaması, seramik ve resim sergisi ile danslar yer aldı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in eşi Mürvet Karavezirler ile birlikte katıldığı etkinliğe, Asbaşkan Yardımcısı Hasan Güneşel, Sosyal Aktivite Merkezi öğrencileri, öğretmenleri ve veliler de katıldı.

Yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve güzelliklerle gelmesini temenni eden Başkan Ali Karavezirler, çocukların yapmış olduğu ve sergilenen yeni yıl temalı seramikleri, resimleri çok beğendiğini söyledi

Karavezirler ayrıca, yeni yıl etkinliğini organize eden Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Sorumlusu Laika Çakır’a, Tevfik Babahan’a, Çiğdem Gökkaya’ya ve Barış Mekansız’a ve tüm eğitmenlere teşekkür ederek, yeni yıllarını kutladı.

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