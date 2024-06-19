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Denizde bulunan köpek, sahibine kavuştu

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Bir balıkçı tarafından denizde bulunan köpek, sahibine kavuştu.
Denizde bulunan köpek, sahibine kavuştu

Halil Küçük adlı bir balıkçı tarafından denizde bulunan ve yayımladığı video nedeniyle sosyal medyada gündem olan köpek, sahibine kavuştu

Köpeğin sahibiyle birlikte denizde balık tutarken düştüğü öğrenildi. . 

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