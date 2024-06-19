Denizde bulunan köpek, sahibine kavuştu

Halil Küçük adlı bir balıkçı tarafından denizde bulunan ve yayımladığı video nedeniyle sosyal medyada gündem olan köpek, sahibine kavuştu
Köpeğin sahibiyle birlikte denizde balık tutarken düştüğü öğrenildi. .
Halil Küçük adlı bir balıkçı tarafından denizde bulunan ve yayımladığı video nedeniyle sosyal medyada gündem olan köpek, sahibine kavuştu
Köpeğin sahibiyle birlikte denizde balık tutarken düştüğü öğrenildi. .
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