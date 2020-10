Denktaş: Ankara ve Bakü'ye gideceğim

DENKTAŞ: “SEÇİLMEMİN ARDINDAN ANKARA VE BAKÜ’YE

GİDECEĞİM”

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanı seçilmesi

durumunda Ankara’nın ardından aynı gün Bakü’ye ziyaret gerçekleştirmek istediğini

belirtti.

Hakikat TV’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Denktaş, 2003 yılında KKTC’den

Azerbaycan’a direk uçuş yapıldığını hatırlatarak seçilmesi halinde bu kapıyı

zorlayacağını kaydetti..

Savaş istemeyen bir yapısı olduğunu hatırlatan Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı

Serdar Denktaş, “Rum komşularımız sınır boyuna mevziler yapıyor. Türkiye artık

Doğu Akdeniz konusunda adım atamaz. Atacağı adım kendisini tamamen

karasularına hapsedecek. Ege’deki sorun Akdeniz’e taşınmış olacak. Bu noktada geri

adım atacak olan Güney Kıbrıs ve Yunanistan’dır. Rum’un uzlaşmazlığının nedeni de

bellidir. Buna rağmen “hade canım” sende diyerek Rum’a seni tokatlamaya geliyorum

demek olmaz. Diplomasi son ana kadar denenmelidir. Bir saldırı olursa bize o zaman

gereken cevap verilir. Bu anlamda da güç bizdedir. Gücümüz var diye ben istediğimi

yaparımda olmaz. Bunu dünya da kabul etmez. İstediğimizi kabul ettirmek için

Mutallo’yu da gidip bayrak mı dikeceğiz. Oldu mu böyle bir şey tarihimizde?

Yoktur… Onlar Girne’ye bayrak dikmek istiyorlarsa da hadi gelsin buyursun. Biz

karşı yoldan o bize, biz ona söveriz ama ortaya çıkıp kavga etmek yoktur” dedi.

Güney’in mevcut parametrelere bağlı iki toplumlu iki kesimli federasyonu kabul

etmeyeceğini vurgulayan Denktaş, “ben gençliğimi kaybettim, çocuklarım büyüdü ve

torunlarım oldu. Bizim Anastasides’in ortaya attığı Desentrileze federasyonu havada

kapmamız lazımdı” dedi.

“DÜNYA YENİ DÖNEME GEÇİYOR”

Bütün dünya pandemiyi kullanmak suretiyle yeni döneme geçiyor. Normalleşme

sürecinde Amerika sağlık sistemini organize etmek için kırk yaş altı bir grup

oluşturuyor ve bunlardan biri Kıbrıslı bir Türk. KKTC de biz bu dönemi fırsata

çevirebilirdik fakat hükümetteki kararsızlıklar yüzünden bu fırsatı kaçırdık.

Dayanışmanın en yüksek olduğu dönemde yanlış kararlarla hükümet bu fırsatı

karmaşaya çevirmeyi başardı.Biz bu yeni normalleşme sürecinde dünyaya bakarak

eski anomalileri ortadan kaldırabilir miyiz? diye bakmalıyız.

Dayanışma kolu oluşturarak sorunları nasıl önleriz? Değişimleri nasıl yapabiliriz diye

konuştuğumuz dönemdir yeni dönem. Yepyeni bir anayasa olmalı. Eski anayasa çok

ayrıntılı olduğu için verim düşüklüğü yaratıyor. Bunu tartışırken yeni bir sistem de

gündem de olmalı başkanlık sistemi tartışılmalı. Anayasa da düzgün pratik sadece

yanlış yapana ceza veren gibi yasalar yer almalıdır. Bunun için önce toplumu

birbiriyle barıştırarak diyalogla karşılıklı söylenen konuşulan bir ortam olmalıdır. Ben

bu konu da kendime güveniyorum. Bunların bir kısmını daha çabuk harekete

geçirebiliriz. Ama bizim her bir bucuk yılda bir genel seçimimiz var bu varken de

biraz aksayabilir. Sistem değişikliği dediğim yöntemle olmalı ki aksi halde büyük

sorunlar yaratır. Bilerek adım atmak yolu bilerek yürümek gerekir.

“GÜNEY’DE İÇ HUKUKU TÜKETMELİYİZ”

Öncellikle BM’de, KKTC yaşayan Kıbrıslı Türklere ambargo uygulayın diye bir kural

yoktur. Burada ki mesele iç hukuku tüketmektir. Güneye “Kıbrıs Cumhuriyeti “

kimlik kartı olan bireyler spor ambargosuyla ilgili dava açabilir. Daha sonra

uluslararası mahkemeye taşınabilir. Bu her ambargo için geçerlidir. Kıbrıs Türk

Endüstrisini tanıtma standartlarına girmeyi düşündük ve statü oluşturalım istedik.

Kıbrıs Türk Endüstrisi’nin vereceği belgeyi Türkiye’de ki TSE aracılığıyla tüm

dünyaya tanıtacaktık. Tıpkı YÖDAK’ın YÖK üzerinden yaptığı gibi ama olmadı.

Bizim limanlarımız riskli bölge kabul ediliyor ve buraya olan ihracatı daha yüksek

fiyatla alıyoruz. Bunlar gündeme geldiğinde Kıbrıs sorunu tekrar gündeme gelecek

bizde doğru adımlarla bu ambargoları kaldırabiliriz. O zaman teyit edilmiştir olacak

ki Kıbrıslı Türkler ambargoların kalkması için her şeyi yaptı gerisi insan haklarına

bağlıdır. Kıbrıslı Türkler adına bir takım yenilikler gerekir. Süreli olmalı şartıyla

yapılabilir Türkiye ile gümrük anlaşması yapılacaksa bu şekil olabilir. Yeşil hat

üzerinden yapılacak değişiklikle Türkiye kapısı Güney Kıbrıs’a bizim üzerimizden

açılabilir. Türkiye deki mallar Yunanistan’dan güneye geçeceğine bizim üzerimizden

güneye geçsin. Güney’de aynı şekilde bir takım mallarını bu şekilde kullanabilir. Bu

anlamda Güney’le konuşup Türkiye’nin onlar içinde fırsat olabileceğini gösterelim.

Birleşerek yaşayamıyorsak birlikte yaşamayı başaralım. Bu yeni Kıbrıs Türk

Cumhuriyetine de gidilebilir. Bir yere varılacaksak yeni bir cumhuriyetin olacağı çok

net.

“GÜNEY’İN ŞARTLARI KABUL EDECEĞİNE İNANMIYORUM”

Ben güneyin BM şartlarını kabul edeceğine inanmıyorum. Çünkü onlara göre Kıbrıs

coğrafyası vardır bu adanın tümüdür. Adada yaşayan Kıbrıs halkı elendir onlara göre

bizler azınlığız. Onlar Kıbrıs adasını Rum’un görüp Türkü yok saymaktadırlar. Bu

sebeple yeni ray oluşturalım. Bazı alanlarda iş birliği yapabilirizi göstermeliyiz.

“TÜRKİYE İLE ORTAK HEDEF GEREKİR”

Türkiye ile oturup ortak hedef oluşturmamız lazım. Kıbrıs’ta bizim, Akdeniz’de

Türkiye’nin atacağı adımları ikimiz de desteklemeliyiz. Elli yıldır uğraştığımız plan

Rum tarafından kabul edilmedi edilmeyecekte bunu bilerek uğraşmaya gerek yok.

Anastasiades’,n ortaya attığı merkezi çok zayıf olduğu bir federasyon modeli var

bunu konuşalım. Ufku açık olsun. BM ile oturup konuşmalı ve sonunda ne olacağını

bilmeliyiz. Rum tezi olarak önümüze koyulup çekilen tezi konuşalım . Ucu açık

olmasın dediğim bu süre içerisinde ne yapacağımızı bilmemiz lazım. Kendi içimizde

oturup sonuçlanmayacağı takdirde ne yapacağımızı konuşmamız lazım. Bir takım

normalleşmeleri sağlarsak Maraş’ın da açılması mümkündür. Maraş Kıbrıs Rum ve

Türklerin ortaklaşa iş yapacağı ortak alan haline gelebilir. Böylesi bir hazırlık

ekonomiyi iyi şekilde çevirebilir.

“HER ALANDA YÜZDE ELLİ HAKKIMIZ VAR”

Her alanda ki zenginliklerde %50 bizim de hakkımız var. Doğu Akdeniz’de ki

meselelerde bizde söz hakkına sahibiz. Bu alanda bölge enerji formu oluşturup çözüm

için iki tarafında barış içinde yoluna devam edeceği bir sebep olsun. Bir çözüme

varamayacaksak da artık kavga etmeyen yoluna devam eden iki taraf olsun.

“AB TARAFTIR”

Avrupa Birliği taraftır. Tarafsız bir gözle bakamaz Kıbrıs’a. Çünkü Yunanistan ve

Güney Kıbrıs üyesidir. Ondan AB muhatabımız değildir diyorum. BM ile

konuşabiliriz. Başta Türk devletlerini de tarafımıza çekerek konuşabiliriz

.Diplomasiyle ve Türkiye ile birlikte hareket ederek bunu yapabiliriz.

“EVET VERECEĞİZ”

Tek maddelik bir referandumdur Yüksek mahkeme yargıç sayısını yükseltmek içindir.

Gereklidir. O dönemle bugün ki dönem şartlarının farklı olmasıyla onay verilmesi

gereken bir maddedir.