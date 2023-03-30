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Deprem Tarama Projesi, LTB-İMO İş Birliğinde Uygulanmaya Başlıyor

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Deprem Tarama Projesi, LTB-İMO İş Birliğinde Uygulanmaya Başlıyor
Deprem Tarama Projesi, LTB-İMO İş Birliğinde Uygulanmaya Başlıyor

Depreme karşı alınacak önlemler konusunda Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) ilgili tüm paydaşlar ile yapmış olduğu çalışmalarda ortak akıl ve bilimin ışığında somut adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile KTMMOB-İMO Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, Hızlı Deprem Tarama Projesi için işbirliği protokolü imzaladı.
Bina için bir Deprem Risk Puanı belirlenecek
Hızlı Deprem Tarama Projesi ile belediye sınırlarındaki mevcut yapı envanterinin hızlı deprem tarama metodu kullanılarak, mümkün olan en hızlı şekilde olası bir depremden önce  risk durumlarını tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması amaçlanıyor.
LTB bünyesindeki inşaat mühendisleri tarafından binalardan toplanan veriler Bina Bilgi Formu’na girilecek, hazırlanan algoritma vasıtasıyla bilgisayar ortamında hesaplama yapılacak ve binalar için Deprem Risk Puanı belirlenecek.
Değerlendirme sonunda başvuru sahipleri bilgilendirilerek her koşulda binalarının müellifi olan inşaat mühendisi ile irtibata geçmeleri, müellifi bilgilendirmeleri ve gerekiyorsa ileri tetkik için Performans Analizi yaptırmaları tavsiye edilecek.
Riskli bulunmayan binaların depreme dayanıklı tasarım ilkelerini sağladığı sonucu çıkarılamaz
Bu yöntemin binaların deprem etkisi altında yaklaşık bir değerlendirme yaptığından, riskli bulunmayan binaların depreme dayanıklı tasarım ilkelerini sağladığı sonucunun çıkarılamayacağı önemle belirtiliyor. Ön değerlendirme olan bu çalışma sonrasında binaların depreme etkisi altındaki davranışının belirlenebilmesi için ilgili binanın müellifi olan inşaat mühendisi tarafından Deprem Performans Analizi yaptırması gerekiyor.
Yurttaşlar LTB web sitesi online işlemler bölümü Hızlı Deprem Tarama bağlantısından başvuru yapabilecek
Binalarını Hızlı Deprem Tarama ile inceletmek isteyen yurttaşlar www.lefkosabelediyesi.org web sitesinde “Online İşlemler” bölümüne Hızlı Deprem Taraması için başvuru yapabilecekler. Binalar, Belediye’nin inşaat mühendisleri tarafından değerlendirildikten sonra sonuç raporu başvuru aşamasında verilen eposta adresine gönderilecek.
Uluslararası standartlara uygun bilimsel metodlarla ilerlenecek
Proje kapsamında kullanılacak metod KTMMOB-İMO Akademik Kurulu ve Deprem Komitesi tarafından geliştirildi. Metod geliştirilirken, TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar, FEMA ve ODTÜ Akademisyenlerinden Prof. Dr. Ahmet Yakut’un geliştirdiği hızlı tespit metodu baz alınarak Kuzey Kıbrıs’taki yapı stoğu özelliklerini ve uygulamalarını da göz önüne alarak geliştirildi.
Binaların bilimsel ve uluslararası standartlara uygun şekilde gözlem yöntemi ile yapı geometrisinin deprem tasarım ilkeleri ile uyumu,tahribatlı veya tahribatsız test yapmadan,vatandaşların başvurusu üzerine veya Belediye’nin riskli olarak gördüğü bölge ve binalarda değerlendirilecek ve sonuçlar başvuru/bina sahiplerine iletilecek.
Hızlı Deprem Tarama yöntemi binanın geometrik bilgilerini, düzensizlik durumlarını, taşıyıcı sistem durumunu, zemin tehlikesini, nizam ve olası müdahaleleri ile eleman hasarları bilgilerini kullanarak değerlendirme yapmakta ve sözkonusu bina için bir puan vermektedir.
Puanlama sonucunda binanın deprem etkisi altında hasar/göçme riski belirlenmektedir. Bu sonuç, hali hazırda sürmekte olan Hızlı Deprem Tarama yöntemi ile Performans Analizi korelasyonu ile ilişkilendirilerek binanın Riskli, Orta Riskli ve Risk Yok olarak sınıflandırmasını kapsar.

 

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