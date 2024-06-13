Dereboyu Caddesi kanalizasyon hattı için 1 milyon Euro’luk anlaşma

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, “Bugün Dereboyu’nun can damarı olan kanalizasyon ana hattına ömürlük bir iyileştirme sağlayacak olan; 1 milyon Euroluk ihalenin imzalarını attık” açıklamasını yaptı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Dereboyu Caddesi’nin kanalizasyon ana hattına iyileştirme sağlamak için 1 milyon Euro’luk ihaleye imza atıldığını duyurdu.

Dereboyu Caddesi kanalizasyon ana hattına ömürlük bir iyileştirme sağlanacağına vurgu yapan Mehmet Harmancı, tüm yatırım programlarının planlandığı şekilde ilerlediğinin altını çizdi.

“OKULLAR AÇILMADAN PROJEYİ TAMAMLAYACAĞIZ”

Projenin gerçekleşmesi için emek veren Kanalizasyon Şubesi, UNDP ve finansmanı sağlayan Avrupa Birliği’ne teşekkür eden LTB Başkanı Harmancı, kazıya başlamadan önce bölgede etkilenecek olan dükkanlarla toplantılar yapacaklarını, okullar açılmadan projeyi tamamlayacaklarını belirtti.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Mehmet Harmancı, şunları kaydetti:

"Bugün 1 milyon Euroluk Dereboyu’nun (Mehmet Akif Caddesi) can damarı olan kanalizasyon ana hattına ömürlük bir iyileştirme sağlayacak olan ihalenin imzalarını attık.

Tüm yatırım programımız planladığımız doğrultuda eksiksiz bir şekilde ilerliyor. Projenin gerçekleşmesi için emek veren kanalizasyon şubemize, UNDP’den arkadaşlarımıza ve finansmanı sağlayan Avrupa Birliği’ne teşekkür ediyoruz.

Kazıya başlamadan önce bölgede etkilenecek olan dükkanlarla toplantılar yapacağız. Okullar açılmadan projeyi tamamlayacağız”