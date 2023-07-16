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Dikkat! KKTC genelinde dönüşümlü elektrik kesintisi!

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Dikkat! KKTC genelinde dönüşümlü elektrik kesintisi!
Dikkat! KKTC genelinde dönüşümlü elektrik kesintisi!

16 Temmuz 2023 günü Teknecik Elektrik Santrali'nde meydana gelen arıza nedeni ile K.K.T.C genelinde dönüşümlü kesintiler yapılmaktadır. Dönüşümlü kesinti süresi her bölge için yaklaşık bir saat olarak öngörülmektedir. Arızanın tespiti ve tamiri için

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