Dilekkaya-Gaziköy arasındaki yol çalışmaları iki gün uzatıldı

Karayolları Dairesi Müdürlüğü, Dilekkaya-Gaziköy arasındaki asfalt kaplama çalışmalarının hafta sonunu kapsayacak şekilde iki gün uzatıldığını duyurdu. Yol güzergahı bu akşam saat 18.00 itibarı ile araç trafiğine kapatılacak.

Müdürlükten yapılan açıklamada, KKTC Karayolları Master planı kapsamında bulunan Muhtelif 3. Sınıf Yollar ile Muhtemel Yerleşim Yerleri İç Ulaşım Yolları Yapım, Onarım ve Üstyapı Takviyesi İşleri kapsamında Kırıkkale-Dilekkaya, Dilekkaya-Gaziköy arasında çalışmalar yapıldığı hatırlatıldı.

Dilekkaya-Gaziköy yol güzergâhındaki çalışmaların, cumartesi ve pazar günlerini kapsayacak şekilde iki gün uzatıldığı ifade edilen açıklamada, yol güzergahının bu akşam saat 18.00 itibarı ile araç trafiğine kapatılacağı kaydedildi.

Trafiğin alternatif yol güzergâhından sağlanacağı belirtilen açıklamada, güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.