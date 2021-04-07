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Din İşleri Başkanı Atalay duvar ve kapılarına ırkçı yazılar yazılan camiyi ziyaret etti

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Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay,  duvar ve kapılarına ırkçı yazılar yazılmak suretiyle saldırıya uğrayan Limasol’a bağlı Piskobu köyü camisini ziyaret etti.
Din İşleri Başkanı Atalay duvar ve kapılarına ırkçı yazılar yazılan camiyi ziyaret etti

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay,  duvar ve kapılarına ırkçı yazılar yazılmak suretiyle saldırıya uğrayan Limasol’a bağlı Piskobu köyü camisini ziyaret etti.

Din İşleri Başkanı Atalay,  geçtiğimiz hafta duvar ve kapılarına ırkçı yazılar yazılan Limasol’a bağlı Piskobu köyünde bulunan camiyi ziyaret etti ve yazıların silinmesi ve temizlenmesi ile ilgili yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Piskobu  köyü camisini  ziyaretinde Başkan Atalay’ı karşılayan yetkililer, camide yaptıkları çalışmalarla ilgili kapsamlı bilgi aktardı. Üzüntülerini dile getiren yetkililer, köy muhtarı ve sakinleri, böyle bir hadisenin  bir daha tekrar etmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Piskobu  (Yalova) Köyünde sakin bir Türk aileyi de ziyaret ederek onlarla kahve içip sohbet etti.

Din İşleri Başkanı Atalay,  Piskobu köyündeki camiye 26 Mart 2021 tarihinde yapılan saldırıyı aynı gün yaptığı yazılı açıklamayla kınamış, gerekli tedbirlerin alınmasını istemişti

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