Dinçyürek: Mağusa Maraş Bölgesi'ne Yeni Sağlık Merkezi Geliyor

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, bugün Mağusa Maraş Bölgesi'ne 1000 metrekarelik yeni bir sağlık merkezi yapımı için ihaleye çıktıklarını duyurdu.

Dinçyürek, ihale süreci sonuçlanır sonuçlanmaz hemen inşaat çalışmalarına başlanacak olan sağlık merkezi projesinin tüm hazırlıklarıyla tamamlanmış durumda olduğunu belirtti.

Projenin tamamlanıp vizelendirilmiş olduğunu belirten Dinçyürek, finansmanın hazır ve dosyanın Merkez İhale Komisyonu'nda olduğunu, bölgeye 24 saat esasına göre hizmet vermesi planlanan merkezin 112 ve acil ambulans sistemi ile birlikte hizmet sunacağını vurguladı.

Yeni sağlık merkezinin bölgeye ciddi bir hizmet götüreceğini ve önemli katkılar sağlayacağını belirten Dinçyürek, "Şimdiden hem bölge insanımıza hem de ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Bir ay içerisinde 6. Büyük yatırım ihalesine çıkıldığını belirten Dinçyürek, sağlıkta yatırım ve atılımların devam ettiğini, haftaya yeni bir ihale dosyasının Merkezi İhale Komisyonu’na iletileceğini, böylece 7. bina yatırımı için ihaleye çıkılacağını kaydetti.