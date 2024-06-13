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Dinçyürek: Ortak paydamız hastalarımızın daha iyi sağlık hizmeti alması

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Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek Tıp-İş heyetini kabul etti.
Dinçyürek: Ortak paydamız hastalarımızın daha iyi sağlık hizmeti alması

Özlem Gürkut başkanlığındaki Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) heyeti, Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek’i ziyaret ederek beklentilerini aktardı.  Görüşmede, sağlıkta yaşanan mevcut sorunlar, çözüm önerileri ve gelecekte atılacak ortak adımlar ele alındı.

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Tıp-İş yönetim kurulu ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Dinçyürek, "Sağlıkta karşılaşılan 11 maddelik sorunları ve çözüm önerilerini detaylı bir şekilde değerlendirdiklerini, görüşmelerinde büyük ölçüde uzlaşmaya vardıklarını ve bir eylem planı belirlediklerini açıkladı. 

Ortak paydamız hastalarımızın daha iyi sağlık hizmeti alması ve bu hizmeti sunacak sağlık çalışanlarının, özellikle hekimlerin, daha sağlıklı koşullarda çalışmasıdır diyen Dinçyürek, mevcut yasa çalışmalarını ve eksik yasaları da masaya yatırdıklarını kaydetti. 

Düzenli olarak toplanarak sorunları önceden tespit edip çözme konusunda mutabık kaldıklarını belirten Dinçyürek, Sağlık Bakanlığı olarak bu diyaloğun sürmesinden son derece memnun olduklarını, Tıp-İş yönetim kuruluna yapıcı çalışmaları ve katkılarından dolayı teşekkür ettiğini vurguladı.

Tıp-İş Başkanı Özlem Gürkut ise görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı'na, üyelerimiz, sağlık merkezlerimiz ve hastanelerimizle ilgili sorunları ve çözüm önerilerini içeren bir yazı sunmuştuk. Bakanlık, bu konudaki çalışmalarını ve gelişmeleri bizlerle paylaşmak üzere bugün bizi kabul etti. Gerçekten verimli bir toplantı oldu. Daha sonra 
oluşturduğumuz öneriler ve sorunlar listesindeki gelişmeleri görüşmek ve iş birliğinde kalmak için periyodik toplantılar yapma kararı aldık. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu toplantı için teşekkür ederiz ve sorunlarımızı adım adım birlikte çözeceğimize inanıyoruz," ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda, taraflar karşılıklı iş birliğini sürdürme ve sorunlara çözüm odaklı yaklaşma konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.

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