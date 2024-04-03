  • BIST 8973.95
  • Altın 2335.683
  • Dolar 31.9342
  • Euro 34.4734
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAGazze'de yardım görevlilerinin öldürüldüğü hava saldırısıyla ilgili İsrail özür diledi

DİSİ ve AKEL’den Hristoduldis’e tepki

» »
Alithia “Halkın Arkasından Gelişmeler Mi?…
DİSİ ve AKEL’den Hristoduldis’e tepki

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in kendisine, Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılmasına yönelik bazı öneriler sunduğunu ve kendisinin de bu önerileri kabul ettiğini açıklaması muhalefet partileri DİSİ ve AKEL tarafından tepkiyle karşılandı.

Alithia “Halkın Arkasından Gelişmeler Mi?… DİSİ ve AKEL Başkan’ın Hangi Önerileri Kabul Ettiğini Öğrenmek İstiyor” başlıklı haberinde DİSİ ve AKEL’in, Hristodulidis’in, kabul ettiğini açıkladığı öneriler hakkında Rum siyasi liderliğine bilgi vermek üzere Ulusal Konsey’i toplaması çağrısı yaptığını yazdı.

Habere göre DİSİ Basın Sözcüsü Onufrios Kullas  Hristodulidis’in, EOKA’nın silahlı teröre başlama tarihi olan 1 Nisan’daki törenlerde konuşmasında yaptığı açıklamayı “büyük bir sürpriz” diye niteleyerek “Ulusal  Konsey bu aşamada, sonradan bilgilendirmek için değil,  bizim tarafın bütün görüşme ve temaslardaki tezlerin ileri götürülmesine katkısı olacak strateji belirlemek için rutin aralıklarla toplanmalı.” ifadesini kullandı.

Kullas DİSİ olarak sorumluluk almak, Kıbrıs sorunu için hükümete omuz vermek arzusunda olduklarını belirterek “Uzayan çıkmazı kırmayı başarmak için olabildiğince birlik içerisinde olma vaktidir.” dedi.

AKEL de Hristodulidis’in BM’nin önerileri sunduğunu ve kendisinin de kabul ettiğini söylemesinin ve bundan Rum siyasi partilerinin haberdar olmamasının “kabul edilemez” bulduğunu bir açıklama ile kamuoyuna duyurdu.

Nikos Hristodulidis’i Rum siyasi partilerine Genel Sekreter’in sunduğunu, kendisinin de kabul ettiğini söylediği öneriler hakkında bilgi vermek üzere Rum Ulusal Konseyi’ni toplamaya çağıran AKEL “Ulusal Konsey’i Kıbrıs sorunuyla ilgili bir bilgilendirme ve siyasi liderler arasında görüş alışverişi alanı olarak görüyoruz.” ifadesine yer verdi.

Haravgi haberi “AKEL Ulusal Konsey’in Toplanmasını İstiyor… Partiler BM genel Sekreteri’nin, Hristodulidis’in Kabul Ettiği Önerileri Hakkında Bilgi İstiyor” başlığıyla aktardı.

Fileleftheros “Tatar Geri Adım Atmıyor… BM İşgal Liderinin BM Genel Sekreteri’yle Görüşeceğini Dün Doğruladı… Kıbrıs Sorunu ve Nisandaki Avrupa Konseyindeki Gelişmeler Öncesinde Lefkoşa-Atina Koordinasyonu” başlıklı haberinde BM Sözcüsü’nün dünkü basın brifinginde Cumhurbaşkanı Tatar ile BM Genel Sekreteri Guterres’in görüşeceğini doğruladığını yazdı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın dün KKTC’nin egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası temsiliyetinin tanınması talebini yinelediğini ve Genel Sekreter’le yapacağı görüşme hakkında Rum basınında yer alan “önerileri kabul edeceği” haberlerini spekülasyon olarak nitelediğini yazan gazete “Daha Antonio Guterres’i dinlemeden kapıyı çarpıyor” yorumunu yaptı.

Haravgi haberi Tatar, Genel Sekreter’in Önerdiklerini kabul Edeceğinin Spekülasyon Olduğunu Söylüyor” başlığı altında özetledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Kıbrıs Miçotakis’in zayıf noktası"29 Mart 2024 Cuma 11:14
  • Rum Milli Muhafız Ordusu ve Savunma Bakanlığı’nda usulsüzlük28 Mart 2024 Perşembe 15:10
  • Güney Kıbrıs, ‘2024 Dünya Mutluluk Endeksi’nde 50’nci sırada28 Mart 2024 Perşembe 15:09
  • Seçmenler için iki platform oluşturulacak27 Mart 2024 Çarşamba 19:11
  • Güney Kıbrıs yurt dışına en çok akaryakıt, ilaç ve hellim ihraç ediyor27 Mart 2024 Çarşamba 18:09
  • Estonya Cumhurbaşkanı Güney Kıbrıs’ta27 Mart 2024 Çarşamba 16:08
  • Güney Kıbrıs yurtdışına en çok akaryakıt, ilaç ve hellim ihraç ediyor27 Mart 2024 Çarşamba 11:27
  • Güney Kıbrıs’ta halkın yüzde 20’si bahar alerjisinden muzdarip26 Mart 2024 Salı 15:50
  • Başpiskopos Yeorgios: Türk koşullarıyla müzakerelere sürüklenmemeliyiz26 Mart 2024 Salı 15:05
  • Limasol’da 9 ve 15 yaşlarındaki 3 çocuk okul kundakladı26 Mart 2024 Salı 14:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti