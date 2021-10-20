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Dışişleri Bakanlığı’ndan Navtex tepkisi

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Dışişleri Bakanlığı, Rum Yönetimin bugün yayınladığı Navtex'in Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandırdığını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı’ndan Navtex tepkisi

Nautical Geo isimli araştırma gemisi Rum yönetiminin, tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge’de (MEB) çalışma yürütmek üzere yarın yeniden denize açılacağı bildirilmişti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapılarak, Navtex'in Doğu Akdeniz’de gerginliği tırmandırdığını ve geminin KKTC ruhsatlarını da kapsayan bir alanda yeni bir araştırmaya başlayacağı aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında, “Kıbrıs adasının iki ortak sahibinden biri olan Kıbrıs Türk halkı adanın etrafındaki denizlerdeki hidrokarbon kaynaklarının da ortak sahibidir” ifadelerine yer verildi.

“Bu Kıbrıs Türk halkının 1960’ta kazandığı egemen eşitliğin ve eşit statünün doğal bir yansımasıdır” denilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Bu nedenle Rum tarafının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin onayını almadan yapacağını açıkladığı bu araştırmayı şiddetle kınıyoruz.

Hal böyle iken, Kıbrıs Türk halkının, haklarının Rum tarafınca tek yanlı eylemlerle ve oldu-bittilerle gasp ve ihlal edilmesine seyirci kalınmayacaktır. Rum tarafının bu tek yanlı faaliyetleri karşısında, haklarımızın korunması için, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), devletimizin 2011 yılında verdiği ruhsat alanlarında Kıbrıs Türk halkı adına çalışmalarını yürütmeye devam edecektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her zaman öncelikli tercihi, bu sorunun işbirliği ve uzlaşı seçeneği ile ele alınması olmuştur. Ada ve etrafındaki doğal kaynaklara ilişkin 13 Temmuz 2019 tarihli önerimiz ile Türkiye’nin biz dahil ilgili tüm tarafları bir araya getirmeyi hedefleyen Doğu Akdeniz konferansı çağrısı, konunun diplomasi çerçevesinde çözümüne imkan tanıyacak önemli fırsatlardır.

Doğu Akdeniz’deki gerginliği tırmandıran ve bölgedeki istikrarı bozan Güney Kıbrıs'a yaptığımız çağrıları bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz.

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