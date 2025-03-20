  • BIST 10053.76
  • Altın 3719.824
  • Dolar 38
  • Euro 41.3204
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKACHP’den İmamoğlu’nun diploma iptaline sert tepki: Bu kararı tanımıyoruz

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Dünya Şiir Günü Coşkusu

» »
Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin geleneksel “21 Mart Dünya Şiir Günü” etkinliği, bu yıl Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleşiyor. Şairler, akademisyenler ve sanatseverler bir araya geliyor.
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Dünya Şiir Günü Coşkusu

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ’NDE 21 MART DÜNYA ŞİİR GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENİYOR

 

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği “21 Mart Dünya Şiir Günü” bu yıl Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor.

 

Fransa, Türkiye ve Kıbrıs'tan Şiir Şöleni

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği'nin girişimi ve Kıbrıs Edebiyatçılar Birliği katılımıyla Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan iki etkinliğe tüm şiir severler davetlidir.

 

DAÜ Kampüsünde yer alan Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, Aktivite Salonu’nda 21 Mart 2025 Cuma günü gerçekleşecek olan etkinliklerde ilk olarak saat 14.30'da Emel Kaya moderatörlüğünde Metin Cengiz, Tuğrul Keskin ve Maria Siakalli'nin katılacağı "Değişen Dünyada Şiir ve Çeviri" konulu söyleşi var. Saat 17.00'de ise Atakan Sarı ve Mustafa Fegan'ın sunacağı müzik dinletisiyle şairlerin şiir şöleni başlayacak.

 

Nafia Akdeniz, Fatma Akilhoca, Zeki Ali, Levent Atikoğlu, Hüseyin Bahca, Metin Cengiz, Alasios-Andreas Chrysanthou, Maria Chrysostomou, Kiriaki Drakou, Marios Georgiou, Katerina Herakleus, Mihalis P. Hristofidis, Giorgos Frangos, Ümit İnatçı, Ruhsan İskifoğlu, Emel Kaya, Tuğrul Keskin, Burçak Midilli, Tamer Öncül, Faize Özdemirciler, Jean Poncet, Jenan Selçuk, Maria Siakalli, Dimitra Sokratous, Tuğçe Tekhanli ve Neşe Yaşın katılımcı şairlerdir.

 

Etkinliklerin koordinatörlüğü ve organizasyon süreci Ümit İnatçı’nın başkanlığını yaptığı DAÜ Sanat ve Tasarım Merkezi tarafından gerçekleştirilmiştir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’tan 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı18 Mart 2025 Salı 10:37
  • Tüketici Haklarıyla Güçlen!17 Mart 2025 Pazartesi 12:12
  • DAÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ’NDEN İKİ ÖNEMLİ ETKİNLİK17 Mart 2025 Pazartesi 10:43
  • DAÜ KENT-AG’DEN 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ’NE ÖZEL ETKİNLİK17 Mart 2025 Pazartesi 10:26
  • DAÜ, Pulmoner Rehabilitasyon Haftası’nda Farkındalık Çağrısı Yaptı15 Mart 2025 Cumartesi 17:30
  • DAÜ’de “Türk Dünyasında Ortak Alfabe” Konferansı Düzenlendi15 Mart 2025 Cumartesi 13:39
  • BELEDİYE BAŞKANLARI DAÜ’DE EŞİTLİK VE SOSYAL ADALETİ KONUŞTU14 Mart 2025 Cuma 11:13
  • DAÜ Rektörü Hasan Kılıç'tan Tıp Bayramı mesajı...14 Mart 2025 Cuma 10:49
  • DAÜ’den Dünya Böbrek Günü’nde Akdeniz Diyeti Vurgusu13 Mart 2025 Perşembe 12:36
  • Fırat Çırak Basketbol Anı Turnuvası’nda Şampiyon Fen ve Edebiyat Fakültesi12 Mart 2025 Çarşamba 11:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti