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Dolar 4,91 TL'yi geçti son durum ne? Dolar ne kadar olacak?

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Dolar 4,91 TL'yi geçti son durum ne? Dolar ne kadar olacak?
Dolar 4,91 TL'yi geçti son durum ne? Dolar ne kadar olacak?

Dolar kuru dün gece adeta çıldırdı. Erken işlemlerde dolar 4,82'yi aştı. Euro 5,68'e dayandı. Dolar gece yaşanan hareketin ardından bu sabaha ise 4,78 seviyesinden başladı. Dalgalanan dolar daha sonra gece yarısı kırdığı rekoru da kırdı. Dövizdeki tırmanışa karşın borsa cephesi sakin. Peki yükseliş daha devam eder mi? İşte uzman yorumları.

Küresel gelişmeler ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle hızla tırmanan döviz kurları yeni güne yeni tarihsel rekor düzeylerde başladı. Piyasalardaki erken işlemlerde dolar 4.8213 lira ile, euro 5.6837 lira ile, sterlin 6.5404 lira ile yeni tarihi rekor düzeylerine yükseldi. Gün içinde dalgalanan dolar dakikalar için gitti geldi. Yeniden rekor tazeleyerek İlk kez 4,91'i aştı.

Dolar açılış öncesi 4,78 seviyesinden işlem görürken euro 5,63 seviyesinden işlem gördü. Açılışla birlikte Borsa İstanbul'dan döviz hamlesi geldi. BİST tüm döviz varlıklarını Türk Lirası'na çevirme kararı aldı. Bu karar sonrası dolar ve euro gerilemeye başladı.

AÇILIŞ ÖNCESİ DOLAR VE ERUO;

SAAT 11.10 İTİBARIYLA DOLAR VE EURODA SON DURUM;

DÖVİZ BİR İNDİ BİR ÇIKTI

Borsa İstanbul'un döviz kararı sonrası hafif düşen dolar ve euro yeniden atağa geçti. Dakikalar için döviz bir indi bir çıktı. Dolar 4,91 aştı, euro 5,78'i geçti. Daha sonra yeniden düşüşe geçen dolar 4,81'e indi. Euro 5,66'ya geriledi. Dövizde dalgalı seyir devam ediyor.

BORSA DURUM POZİTİF

Döviz kurundaki aşırı hareketlenmeden ise borsa İstanbul etkilenmemiş görünüyor. Dün 103 bin ile 102 bin seviyesi arasında gidip gelen borsa güne 103 bin 328 seviyesinden başladı.

FİTCH TÜRKİYE UYARISI YAPMIŞTI

Dün kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Salı günkü raporu açıklandı. Raporda Türkiye'de para politikası bağımsızlığının azalmasının not üzerinde baskı yaratacağı belirtilmişti.

BİR AÇIKLAMA DA S&P YETKİLİSİNDEN

Reuters'a konuşan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P) yetkilisi ise, Türkiye'nin mali durumunun TL'deki sert düşüş için harekete geçilmezse, oldukça hızlı kötüleşebileceğini kaydetti. Açıklamanın devamında şunlar yer aldı: Türkiye'nin sürdürülebilir tamponları ve mevcut ekonomik sıkıntılardan bir çıkış yolu var. Türkiye'de eğer bir şey yapılacaksa, bunlar Merkez Bankası'nın ne yapacağına bağlı olacak. Türkiye'nin kredi notunda durağan görünümü, piyasa üzerinde baskı azalmazsa potansiyel olarak yeniden gözden geçirilebilir.

BORSA İSTANBUL DÖVİZ HAMLESİ YAPTI

Borsa İstanbul, Borsa'nın "kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan" döviz varlıklarının tamamı bugün itibariyle Türk Lirasına çevrildiğini açıkladı ve şirketlere, "orta ve uzun vadeli döviz ihtiyaçları için spot piyasalardan döviz almak yerine, Borsa'nın Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem gören döviz vadeli işlem ve opsiyonları dâhil her türlü risk yönetim araçlarını değerlendirmelerini" tavsiye etti.

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