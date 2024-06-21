  • BIST 10747.56
  • Altın 2493.09
  • Dolar 32.7826
  • Euro 35.0775
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKADünya Mülteciler Günü: BM mültecilerin sayısının 120 milyona ulaştığını açıkladı

Bankalar Birliği’nden önemli uyarı…

» »
Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği vatandaşları kendilerini "dünya borsalarına hakim kişiler” olarak tanıtan ve yatırım tavsiyesi hizmeti verdiğini söyleyen dolandırıcılara karşı uyardı.
Bankalar Birliği’nden önemli uyarı…

Birlik son günlerde kendilerini “dünya borsalarına hakim kişiler” olarak tanıtan, yatırım fırsatlarından istifade edebilmek için yatırım tavsiyesi hizmeti verdiğini söyleyen ve gerçek veya hayali şirket isimleri kullanarak bu şirketlerin temsilcileri olduklarını iddia eden dolandırıcıların türediğini bildirdi.

Bankalar Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bu dolandırıcıların, aradıkları kişinin teklif ettikleri sözde hizmeti reddetmesi halinde bile, telefon numaralarına sürekli mesajlar atarak “cazip yatırım fırsatları” nitelemesiyle  yatırım tavsiyesi yolladıkları ve hedef aldıkları kişileri ikna etmeye çalıştıkları belirtildi.

Çeşitli veri tabanları üzerinden elde ettikleri telefon numaralarıyla kişileri arayan bu kişilerin çeşitli senaryolarla hedef aldıkları insanların paralarını temsil ettikleri sözde şirket hesaplarına yatırmalarını sağlayarak dolandırıcılık girişiminde bulundukları kaydedilen açıklamada, bu durumda yapılacaklar şöyle sıralandı:

“Paranızı size söylenen hesaplara asla göndermeyin. Her ne surette olursa olsun, istenmesi halinde, bu şahıslara kimlik bilgilerinizi, banka hesap bilgilerinizi veya şifrelerinizi asla vermeyin.

Sizi telefonda meşgul etmelerine müsaade etmeyin. Onların talimatlarına uymayın.

Telefonu kapatın ve hemen 155 Polis İmdat hattını veya en yakın polis merkezini arayın.

Şayet (para) göndermişseniz, hemen polis merkezini arayarak gecikmeden olaydan polisi haberdar edin.

Meşru ve yasal hiçbir yatırım danışmanlığı şirketinin sizi telefonla arayarak hizmetleri konusunda bilgi vermeyeceğini veya pazarlama yapmayacağını asla unutmayın.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Döviz güne nasıl başladı?31 Mayıs 2024 Cuma 09:51
  • Döviz güne nasıl başladı?27 Mayıs 2024 Pazartesi 08:29
  • Döviz haftaya nasıl başladı?20 Mayıs 2024 Pazartesi 08:37
  • S&P’ye göre 2025’in sonunda dolar 43 lira12 Mayıs 2024 Pazar 20:49
  • Döviz haftanın son gününde nasıl başladı?10 Mayıs 2024 Cuma 08:38
  • Döviz güne nasıl başladı?09 Mayıs 2024 Perşembe 09:28
  • Döviz haftaya nasıl başladı?06 Mayıs 2024 Pazartesi 08:39
  • Gözler faiz kararında…25 Nisan 2024 Perşembe 09:58
  • Döviz güne nasıl başladı?25 Nisan 2024 Perşembe 09:54
  • Döviz güne nasıl başladı?24 Nisan 2024 Çarşamba 08:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti