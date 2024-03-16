  • BIST 8828.7
  • Altın 2227.175
  • Dolar 32.124
  • Euro 35.1117
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKANetanyahu, Gazzelilerin sığındığı Refah'a saldırı planlarını onayladı

Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

» »
Bu hafta yatırım araçlarından dolar yüzde 0,80, gram altın yüzde 0,13 değer kazandı.
Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,13 kazançla 2.238 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,12 artışla 15 bin 43 liraya yükseldi.

Doların fiyatı yüzde 0,80 artışla 32,2190 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,30 yükselişle 35,1450 lira oldu.

Geçen hafta 41,2570 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,18 azalarak 41,1810 liraya geriledi.

İsviçre frangıysa önceki haftaya kıyasla yüzde 1,11 yükselişle 37,0970 liradan alıcı buldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Küresel piyasalarda PCE sevinci01 Mart 2024 Cuma 08:15
  • KKTC Güncel Kur Tabloları, Sterlin 40 TL26 Şubat 2024 Pazartesi 09:16
  • TCMB faiz kararını bugün açıklayacak22 Şubat 2024 Perşembe 09:33
  • Döviz güne nasıl başladı?16 Şubat 2024 Cuma 09:02
  • Döviz güne nasıl başladı?09 Şubat 2024 Cuma 08:47
  • TCMB Başkanı Karahan: Gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız08 Şubat 2024 Perşembe 10:04
  • Döviz güne nasıl başladı?08 Şubat 2024 Perşembe 09:30
  • Döviz güne nasıl başladı?07 Şubat 2024 Çarşamba 08:35
  • Döviz güne nasıl başladı?30 Ocak 2024 Salı 09:48
  • Merkez Bankası faiz kararını açıkladı25 Ocak 2024 Perşembe 13:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti