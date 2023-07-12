Döviz güne nasıl başladı? 112 Temmuz 2023 Çarşamba
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|25.9500
|26.3300
|EUR
|28.6000
|28.9500
|GBP
|33.4500
|33.9500
|AUD
|15.5000
|17.4000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|11-07-2023 11:39:00
12-07-2023 08:28:47
Döviz güne nasıl başladı? 112 Temmuz 2023 Çarşamba
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|25.9500
|26.3300
|EUR
|28.6000
|28.9500
|GBP
|33.4500
|33.9500
|AUD
|15.5000
|17.4000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|11-07-2023 11:39:00
12-07-2023 08:28:47
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