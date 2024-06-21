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Döviz kurlarında son durum

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Serbest piyasada Euro 35,40, sterlin 41,80, dolar 33,05 liradan işlem görüyor.
Döviz kurlarında son durum

Serbest piyasada, saat 08.30 itibarıyla 34,70 liradan alınan Euro 35,40 liradan satılıyor. 40,05 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 41,80 lira olarak belirlendi.

Dolar ise 32,35 liradan alınıp, 33,05 liradan satılıyor.

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