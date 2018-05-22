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Dövizin ateşi düşmüyor, yükselmeye devam!

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Dövizin ateşi düşmüyor, yükselmeye devam!
Dövizin ateşi düşmüyor, yükselmeye devam!

Dolar/TL bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazancıyla 4,5820 seviyesinden alıcı buldu. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 5,3940'tan, sterlin/TL de yüzde 0,1 yükselişle 6,1510'dan işlem gördü. Açılış sonrası ise dolarda tansiyon düşmeye başladın ancak çok sürmedi. Dolar ve euro yeniden yükselmeye başladı.

Son rakamlar ise şöyle:

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Fed yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti. Teknik açıdan dolar/TL'de 4,60 seviyesinin psikolojik direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, 4,50'nin ise kısa vadede destek konumuna gelebileceğini söyledi.

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