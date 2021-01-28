Dr. Hüdaverdi'den Sağlık Bakanı Ali Pilli'ye destek

Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye bir destek de Dr. Özcan Hüdaverdi’den destek geldi.
Detay-Sosyal Medya
Hüdaverdi Sosyal Medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı
Açıklama şu şekilde:
Sn Bakanım,
İnsan sevgisi , yardımseverliğiniz ve toplumun sağlığı için mücadele ettiğinizi söylemek isterim.
Kimse size eleştiri yapmasın!
Eleştirenler aynaya baksın.
Sizin uyarılarınızı ve tüm sağlıkçıların uyarılarını herkesin dikkate alması gerekir.
( fotoğrafımız pandemi olmadan çekildi.)
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