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Dr. Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Küçük, yeni havalimanına Dr. Fazıl Küçük isminin verilmesini talep etti

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Dr. Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Küçük, yeni havalimanına Dr. Fazıl Küçük isminin verilmesini talep etti
Dr. Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Küçük, yeni havalimanına Dr. Fazıl Küçük isminin verilmesini talep etti

Dr. Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük, yeni havalimanına Dr. Fazıl Küçük isminin verilmesi amacıyla imza kampanyası düzenlediklerini söyleyerek, ““Kıbrıs Türkü, yeni havalimanına Dr. Küçük isminin verilmesine taliptir” ifadelerini kullandı.

Yazılı açıklama yapan Küçük, Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın mini bütçesiyle, kısıtlı imkanlarla Kıbrıs Türkünün verdiği mücadeleyi dünyaya anlatmak için çalıştığını belirterek, yeni havalimanına Dr. Fazıl Küçük isminin verilmesinin de bu mücadelenin parçası olduğunu söyledi.

 

Dr. Fazıl Küçük Vakfı olarak uzun bir süre önce başlattıkları imza kampanyasına kurum, kuruluş, belediye başkanı, muhtar ve vatandaşlar olmak üzere binlerce kişinin imza verdiğini söyleyen Küçük, partilerden de tümünün katıldığını ve 28 milletvekilinin imza koyduğunu belirtti.

 

Havalimanın isminin Dr. Fazıl Küçük ismi olması teklifinin, zamanın başbakanı Hüseyin Özgürgün’den geldiğini savunan Mehmet Küçük şöyle devam etti:

“Aradan kaç hükümet değişti, kaç Başbakan geçti bugünlere gelindi. Şimdi bu bizim teklif bizim isteğimiz gibi gösteriliyor. Bu bizim değil Kıbrıs Türk halkının isteği ve arzusudur. Havalimanına yılda 2 milyon turist gelecek, binlerce öğrenci gelecek. Bu insanlar geldiğinde Dr. Küçük kimdir bunu öğrenecek. Bu Kıbrıs Türkü için kazançtır. Şehitlerimizle askerimizle sorunumuz yok. Şanlı ordumuza saygımız sonsuz. Ama yeni havalimanı yapılıyorsa yeni isim olmalı”

Yeni yapılan havalimanına Dr. Fazıl Küçük isminin verilmesini için ülkeyi yönetenlerle temas kurmaya çalıştıklarını söyleyen Küçük randevu alamadıklarını dile getirdi.

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