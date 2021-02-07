Dr. Okan Dağlı: Pandemiyi bitirmenin belli ki en önemli yolu aşılanmadan geçiyor.

İşte açıklama;
Pandemiyi bitirmenin belli ki en önemli yolu aşılanmadan geçiyor. Evde oturup beklemek, sadece hastanelerin yükünü azaltmaya yarayacak! Aşı hızında nüfusunun % 60’ından fazlasını aşılayan İsrail ve arkasından BAE ve İngiltere geliyor. Bu 3 ülkede yaz aylarında hayat normale döner
Pandemiyi bitirmenin belli ki en önemli yolu aşılanmadan geçiyor. Evde oturup beklemek, sadece hastanelerin yükünü azaltmaya yarayacak! Aşı hızında nüfusunun % 60’ından fazlasını aşılayan İsrail ve arkasından BAE ve İngiltere geliyor. Bu 3 ülkede yaz aylarında hayat normale döner pic.twitter.com/UNFZla4CAP— Okan Dağlı (@OkanDagliKIB) February 7, 2021
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.