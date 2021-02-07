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Dr. Okan Dağlı: Pandemiyi bitirmenin belli ki en önemli yolu aşılanmadan geçiyor.

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"Evde oturup beklemek, sadece hastanelerin yükünü azaltmaya yarayacak! "
Dr. Okan Dağlı: Pandemiyi bitirmenin belli ki en önemli yolu aşılanmadan geçiyor.

İşte açıklama;

Pandemiyi bitirmenin belli ki en önemli yolu aşılanmadan geçiyor. Evde oturup beklemek, sadece hastanelerin yükünü azaltmaya yarayacak! Aşı hızında nüfusunun % 60’ından fazlasını aşılayan İsrail ve arkasından BAE ve İngiltere geliyor. Bu 3 ülkede yaz aylarında hayat normale döner

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