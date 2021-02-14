Dr. Sıla Usar İncirli: “Hazırlıklar yetersiz. Hızlanın, dağınıklıktan kurtulun, organize olun”

İşte açıklama;

Covid-19’a bağlı can kayıplarımız ve hasta sayımız artıyor. Hastane doluluk oranımız yüksek, yeni hastalara servislerde yer bulmakta zorlanıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz Haziran ayında küresel oksijen eksikliğine dikkat çekmişti. Biz de mecliste oksijen desteğinin artırılması için çalışma yapılması gerektiği yönünde uyarılar yapmıştık. Belli ki duyan olmamış, hasta sayımızın arttığı bu günlerde oksijen eksikliği yaşama riski ile karşı karşıyayız. Kronik hastaların ve elzem görev sürdürenlerin aşılanmasına başlanmadı henüz. Aşılama yavaş, yatak ve oksijen eksikliği ihtimali var. Hekim ve hemşire istihdamı yeterli değil. Test sayısı artırılmalı. Hükümet daha organize ve daha hızlı olmak zorundadır. Geçen bütün bir yılda hazırlıkların yapılması gerekirdi, hazırlıklar yetersiz. Hızlanın, dağınıklıktan kurtulun, organize olun.