Dubai'de sel: Son 75 yılın en şiddetli yağışları Körfez ülkelerini sular altında bıraktı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) geçtiğimiz saatlerde etkili olan şiddetli yağış, sel baskınlarına ve uçuşların aksamasına neden oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) geçtiğimiz saatlerde etkili olan şiddetli yağış, sel baskınlarına ve uçuşların aksamasına neden oldu.

Yetkililer son 75 yılın en yüksek yağış miktarının kaydedildiğini duyurdu.

BAE'de yağış Pazartesi gecesi başladı ve Salı akşamına kadar ülke geneline 142 milimetre, yani yaklaşık 1,5 yıllık yağmur düştü.

Yağış çeşitli diğer Körfez ülkelerinde de etkili oldu.

Umman'da yetkililer en az 18 kişinin sel nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ölenler arasında içinde bulundukları aracın sele kapılması sonucu hayatını kaybeden 10-15 yaşlarındaki 10 öğrenci de bulunuyor.

Bahreyn'de yoldaki araçların sel basmış bölgelerde yollarda mahsur kaldığı görüldü.

Dubai Uluslararası Havalimanı'nda büyük aksamalar yaşanıyor. Bir süre tamamen duran uçuşlar gecikmelerle yapılabiliyor.

Havalimanından yapılan açıklamada, Salı akşamı tüm uçuşların "BAE'de yaşanan olağanüstü hava koşulları nedeniyle" başka bölgelere yönlendirildiği belirtildi.

Henüz teyit edilmemiş bazı videolarda uçakların sular altında kalan pistlerde ilerlemeye çalıştığı görülüyor.

BAE Ulusal Meteoroloji Merkezi'ne göre yağış Abu Dabi, Dubai ve Şarika da dahil olmak üzere ülkenin büyük bir bölümünde etkili oldu.

Meteoroloji Merkezi, Al Ain'deki Khatm al-Shakla bölgesine 24 saatten kısa bir süre içinde 254,8 milimetre yağış düştüğünü belirtti.

Yetkililer suları tahliye etmeye çalışırken Dubai'de evlerin sular altında kaldığı ve araçların yollarda terk edildiği bildirildi.

Düzenli yağış olmaması nedeniyle bölge altyapısal olarak bu tür hava olaylarına hazırlıklı değil.

Dubai'deki Dubai Mall ve Mall of the Emirates alışveriş merkezlerinin de selde zarar gördüğü aktarıldı.

BAE hükümetinin medya ofisi tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada sağanak yağışların "istisnai" bir iklim olayı olduğu belirtildi.

Aşırı yağışın sebebi ne?

Körfez bölgesi genellikle sıcak ve kurak havasıyla bilinse de son yıllarda sele neden olan şiddetli yağışların sayısı arttı.

Bilim insanları, dünya ısındıkça olağanüstü fırtınaların daha yaygın hale geldiğini söyleyerek bölgedeki olağan dışı hava koşullarını iklim değişikliğine bağladı.

Her 1 derecelik artış karşılığında atmosfer yaklaşık yüzde 7 oranında daha fazla nem tutabiliyor.

Bu da bazen daha kısa sürede ve daha küçük alanlarda daha yoğun yağışa yol açabiliyor.

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olan BAE, geçen yıl düzenlenen COP28 iklim değişikliği konferansına ev sahipliği yaptı.

Konferansta fosil yakıtlardan uzaklaşma çağrısı yapan bir anlaşma taslağı ilk defa onaylandı.