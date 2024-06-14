Dünya Barış Üniversitesi ve Azerbaycan üniversiteleri yetkilileri, yuvarlak masa toplantısında buluştu

Azerbaycan Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yükseköğretim kurumları rektör ve/veya temsilcileri, Azerbaycan Mühendislik ve Mimarlık Üniversitesi’nde yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda, KKTC’nin uluslararası alandaki tanınırlığını pekiştireceği düşüncesinden hareketle özellikle üniversiteler arasındaki iş birliğinin artırılmasına yönelik görüşler sunuldu, değerlendirmeler yapıldı.

Yuvarlak Masa Toplantısının ardından DBÜ heyetince Azerbaycan Teknik Üniversitesi’ne (ATÜ) bir ziyaret gerçekleştirildi ve olası öğrenci ve öğretim elemanı değişim programları ile ortak akademik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. ATÜ rektörü Prof. Dr. Vilayet Valiyev, DBÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Behiye Çavuşoğlu ve beraberindeki üniversite yetkililerine ortak çalışmalar konusunda çok istekli olduklarını, bu gibi paylaşımlar ile ortak kültürümüzü yaşatma ve ülkeler arasındaki yakınlaşmaya katkı koymak istediklerini ifade ederek ziyaretten memnuniyetlerini dile getirdi.