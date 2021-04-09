Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen rekor katılımın gerçekleştiği DÜNYA OTO CUP 8-9-10-12-14-16 yaş, 13+ Büyükler, Senyörler ve bu yıl ilk kez düzenlenen 13+ Tenise Hoş Geldin kategorisi ile Pandemi kurallarının azami şekilde uygulanacağı turnuvada maske, mesafe ve hijyen kurallarının ön planda olacak şekilde ve seyircisiz gerçekleşecek DÜNYA OTO CUP başladı. KKTF tesislerinde gerçekleşmekte olan DÜNYA OTO CUP da ilk gün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;

9 YAŞ KIZLAR- Round Robin

DENİZ ABDULLAHOĞLU - ELVİN AKŞAHİN 4/2 – 4/2

MÜYESSER EKİN GENÇEL - LARİN VURAL 4/2 – 4/2

MİRA YÜKSEL - ANASTASİİA ELSHİNA 7/5 – 4/0

DOĞA İNCE - İLAY GENÇ 3/5 – 4/1 – 10/6

BEREN BAŞARAN - ANNA VİSHNİAKOVA 4/0 – 4/1

İREM ÖZEN - NACİYE SELİN FARAÇOĞLU 4/0 – 4/0

9 YAŞ ERKEKLER- Round Robin

DENİZ VAROĞLU - TİMUR SALİH BELİCAN 2/4 – 0/4

POYRAZ VURAL - AREL SARIBAŞ 4/0 – 4/0

BARAN BAŞARAN - ERDAL ARABACIOĞLU 4/0 – 4/1

DORUK GÜLERYÜZ - MAKAN ORAN 4/1 – 4/1

AYBERK TERZİ - YESSENZHAN URAZOV 4/2 – 4/2

TUĞRA İRFANOĞLU - SAİD ZEKİ AVCI 4/1 – 4/0

ÇAĞ REFİKOĞLU - AREL ŞAHİN 2/4 – 4/5

12 YAŞ KIZLAR - 1. Raund

TUANA SAYMAZ - MELİSA İLKBAHAR 6/0- 6/7- 6/3

MAYA VEYSİ - İREM ERENAY 2/6 – 3/6

EMİNE KARAGÖZLÜ - GİRNE UMUT YEREBAKAN 3/6 – 0/6

LARA ONURLU - ECEM YILDIZ 6/4 – 4/6 – 6/2

SERVET TEL - VERA GAZİ 2/6 – 6/7

SEVİNÇ OĞAN - ALMİRA AKŞAHİN 0/6 – 0/6

HURİYE ŞIK - DANİELA AGAFONOVA 6/2 – 6/3

ARYA SARIBAŞ - ELİS DEMİRCİLER 6/1 – 6/1

12 YAŞ ERKEKLER - 1. Raund

UĞUR DUMAN - BARAN ADALIER 6/2 – 6/1

16 YAŞ KIZLAR - 1. Raund

SELİN ÖNAL - ELVİN ALTUĞ 6/1 – 6/0

ÖZGÜL ŞAH - TUĞSE BARDAK 6/4 – 6/3

MELİS MEVLİT - EDA ŞEVKET 6/0 – 6/0