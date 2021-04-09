  • BIST 1.412
  • Altın 457,140
  • Dolar 8,1390
  • Euro 9,6744
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKA28 kişi Lefkoşa, 27 kişi Gazimağusa...Toplam 88 vaka

Dünya Oto Cup Başladı

» »
Dünya Oto Cup Başladı
Dünya Oto Cup Başladı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen rekor katılımın gerçekleştiği DÜNYA OTO CUP 8-9-10-12-14-16 yaş, 13+ Büyükler, Senyörler ve bu yıl ilk kez düzenlenen 13+ Tenise Hoş Geldin kategorisi ile Pandemi kurallarının azami şekilde uygulanacağı turnuvada maske, mesafe ve hijyen kurallarının ön planda olacak şekilde ve seyircisiz gerçekleşecek DÜNYA OTO CUP başladı. KKTF tesislerinde gerçekleşmekte olan DÜNYA OTO CUP da ilk gün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;

 

9 YAŞ KIZLAR- Round Robin

DENİZ ABDULLAHOĞLU - ELVİN AKŞAHİN  4/2 – 4/2

MÜYESSER EKİN GENÇEL - LARİN VURAL  4/2 – 4/2

MİRA YÜKSEL - ANASTASİİA ELSHİNA  7/5 – 4/0

DOĞA İNCE - İLAY GENÇ     3/5 – 4/1 – 10/6

BEREN BAŞARAN - ANNA VİSHNİAKOVA   4/0 – 4/1

İREM ÖZEN - NACİYE SELİN FARAÇOĞLU  4/0 – 4/0

 

9 YAŞ ERKEKLER- Round Robin

DENİZ VAROĞLU - TİMUR SALİH BELİCAN  2/4 – 0/4

POYRAZ VURAL -  AREL SARIBAŞ   4/0 – 4/0

BARAN BAŞARAN - ERDAL ARABACIOĞLU  4/0 – 4/1

DORUK GÜLERYÜZ - MAKAN ORAN     4/1 – 4/1

AYBERK TERZİ - YESSENZHAN URAZOV    4/2 – 4/2

TUĞRA İRFANOĞLU - SAİD ZEKİ AVCI  4/1 – 4/0

ÇAĞ REFİKOĞLU - AREL ŞAHİN  2/4 – 4/5

 

 

 

12 YAŞ KIZLAR - 1. Raund

TUANA SAYMAZ - MELİSA İLKBAHAR    6/0- 6/7- 6/3

MAYA VEYSİ - İREM ERENAY     2/6 – 3/6

EMİNE KARAGÖZLÜ - GİRNE UMUT YEREBAKAN  3/6 – 0/6

LARA ONURLU - ECEM YILDIZ    6/4 – 4/6 – 6/2

SERVET TEL - VERA GAZİ     2/6 – 6/7

SEVİNÇ OĞAN - ALMİRA AKŞAHİN    0/6 – 0/6

HURİYE ŞIK - DANİELA AGAFONOVA   6/2 – 6/3

ARYA SARIBAŞ - ELİS DEMİRCİLER   6/1 – 6/1

 

12 YAŞ ERKEKLER - 1. Raund

UĞUR DUMAN - BARAN ADALIER   6/2 – 6/1

 

16 YAŞ KIZLAR - 1. Raund

SELİN ÖNAL - ELVİN ALTUĞ  6/1 – 6/0

ÖZGÜL ŞAH - TUĞSE BARDAK    6/4 – 6/3

MELİS MEVLİT - EDA ŞEVKET   6/0 – 6/0

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sapsızoğlu: “Pandemi Dönemi Nedeniyle Çocuklar Sosyalleşme Sıkıntısı Yaşayıp, Yalnızlığa Büründü”15 Mart 2021 Pazartesi 12:52
  • “Tenı̇sı̇n Kralı̇çesı̇” Özel Vassıf’ın yaşamını anlatan belgesel hazırlandı09 Mart 2021 Salı 12:36
  • KKTF Uluslararası Tenis Semineri yapılıyor01 Mart 2021 Pazartesi 13:40
  • Teniste Bilgi Yarışması Tamamlandı Ödüller Verildi01 Mart 2021 Pazartesi 13:15
  • Tenis online olarak çalışıyor26 Şubat 2021 Cuma 09:28
  • MOK, Atletizimde Balkan Üçüncüsü Olan Buse Savaşkan’ı Kutladı23 Şubat 2021 Salı 14:02
  • Fernando Alonso'ya otomobil çarptı12 Şubat 2021 Cuma 10:16
  • Tokyo Olimpiyatları'nda Seyircilerle İlgili Karar Son Dakikaya Kaldı05 Şubat 2021 Cuma 13:15
  • Tatar'dan başarılı atlete tebrik31 Ocak 2021 Pazar 13:35
  • Sapsızoğlu: “Madalya beklenen başarılı sporcular var”30 Ocak 2021 Cumartesi 11:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti