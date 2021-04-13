Dünya Oto Cup’ta Çekişmeli Maçlar…

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen ve seyircisiz gerçekleşen DÜNYA OTO CUP 9-12-16 yaş ve Senyör kategorilerinde gerçekleşen zevkli ve çekişmeli mücadeleler ile devam ediyor. DÜNYA OTO CUP da oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve 13 Nisan Salı gününün maç programı şu şekilde;
9 YAŞ KIZLAR- Round Robin
DENİZ ABDULLAHOĞLU - MÜYESSER EKİN GENÇEL 4/1 – 4/0
İLAY GENÇ - ANASTASİİA ELSHİNA 1/4 - 2/4
LARİN VURAL - ELVİN AKŞAHİN 2/4 – 2/4
MİRA YÜKSEL - DOĞA İNCE 4/1 2/4 – 10/7
NACİYE SELİN FARAÇOĞLU - ANNA VİSHNİAKOVA W.O.
BEREN BAŞARAN - İREM ÖZEN 4/0 – 4/1
9 YAŞ ERKEKLER- Round Robin
DENİZ VAROĞLU - POYRAZ VURAL 4/0 – 4/0
AREL SARIBAŞ - TİMUR SALİH BELİCAN 0/4 – 0/4
BARAN BAŞARAN - DORUK GÜLERYÜZ 4/0 – 4/0
MAKAN ORAN - ERDAL ARABACIOĞLU 4/0 – 4/2
AYBERK TERZİ - ÇAĞ REFİKOĞLU 0/4 – 0/4
AREL ŞAHİN - YESSENZHAN URAZOV 4/0 – 4/2
TUĞRA İRFANOĞLU - YALIN YURTSEVER 4/0 – 4/0
12 YAŞ ERKEKLER - 1. Raund
DERİN ÖNEY ŞEMSETTİN - BORA ERİN 0/6 – 0/6
RÜZGAR VURAL - MEHMET UMUT GÜRTUNÇ 6/2 – 6/0
ENVER ADA GENÇEL - UĞUR DUMAN 6/0 – 6/0
EREN YILMAZ - NOA DUCHATEAU 6/3 – 6/4
TOPRAK ATA CANDAN - EMİR ASAF YÜKSEL 1/6 – 2/6
HASAN ARAS DUMAN - RECEP YALOVALI 6/1 – 6/2
DENİZ HÜSEYİN ÖNEN - ASIM ARAS ASTAN 5/7 – 2/6
ÇINAR ELMALI - ÖMER ANIL 1/6 – 1/6
16 YAŞ KIZLAR - Çeyrek Final
SEVİM AKBAŞ - SELİN ÖNAL 4/6 – 6/4 – 6/4
MELİS MEVLİT - ÖZGÜL ŞAH 6/2 – 6/1
NADİR ÇINARLILI - EKİN KARASU 7/5 – 6/0
TANSEL ŞIK - ELÇİN ÖZBİLEN 1/6 – 3/6
16 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final
TURGAY VURAL HIDIROĞLU - TOPRAK BERKOL 6/3 – 6/0
BATUR EVRE - MERT YÜKSELEN 6/2 – 6/3
SENYÖR 50+ Erkekler - 1. Raund
AHMET DUMAN - MUSTAFA TAŞELİ 1/6 – 1/6
DÜNYA OTO CUP 13 NİSAN SALI MAÇ PROGRAMI:
9 YAŞ KIZLAR - Çeyrek Final,
9 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final,
12 YAŞ ERKEKLER – Çeyrek Final,
16 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final,
30+ ÇİFT KADINLAR – Round Robin,
30+ ERKEKLER – Çeyrek Final,
30+ KARIŞIK ÇİFTLER – Çeyrek Final,
40+ ERKEKLER – ÇEYREK Final,
50+ ERKEKELER,
13+ TENİSE HOŞ GELDİN KARIŞIK ÇFTLER.
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