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Dünya Oto Cup'ta Çeyrek ve Yarı Finaller..

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DÜNYA OTO CUP kategorilerinde çeyrek final ve yarı final karşılaşmaları KKTF tesislerinde seyircisiz olarak devam ediyor.
Dünya Oto Cup'ta Çeyrek ve Yarı Finaller..

DÜNYA OTO CUP kategorilerinde çeyrek final ve yarı final karşılaşmaları KKTF tesislerinde seyircisiz olarak devam ediyor. Zevkli ve çekişmeli mücadelelerin yaşandığı heyecanın giderek arttığı karşılaşmalar ile gerçekleşiyor. DÜNYA OTO CUP da oynanan günün maçlarında alınan sonuçlar ve 15 Nisan Perşembe gününün maç programı şöyle;

 

9 YAŞ KIZLAR -  Yarı Final

MİRA YÜKSEL - DOĞA İNCE     4/1 – 5/4

BEREN BAŞARAN - DENİZ ABDULLAHOĞLU  1/4  - 1/4 

 

9 YAŞ ERKEKLER -  Yarı Final

BARAN BAŞARAN - AREL ŞAHİN     5/4 – 5/3

TUĞRA İRFANOĞLU - MAKAN ORAN    5/4 – 5/3

 

12 YAŞ KIZLAR – Yarı Final

GİRNE UMUT YEREBAKAN - HURİYE ŞIK     6/7 – 7/5 – 4/6

 

12 YAŞ ERKEKLER – Yarı Final

EREN YILMAZ - BORA ERİN     6/2 – 1/6 – 2/6

ENVER ADA GENÇEL - RÜZGAR VURAL  6/0 – 6/0

 

16 YAŞ KIZLAR – Yarı Final

NADİR ÇINARLILI - ELÇİN ÖZBİLEN  3/6 - 6/4 - 6/0

SEVİM AKBAŞ - MELİS MEVLİT    6/1 – 6/3

 

 

16 YAŞ ERKEKLER -  Yarı Final

ERSEL KALFAOĞLU - GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK  6/4 – 6/3

TURGAY VURAL HIDIROĞLU - BATUR EVRE    6/2 – 6/0

 

13+ BÜYÜK ERKEKLER - 2. Raund

ARCA ÖZDİNAK - ÖZEL PAKAN     6/4 7/6(3)

 

40+ ERKEKLER – Çeyrek Final

HÜSEYİN KARASU - BURAK TÜRSOY    6/1 – 4/6 – 6/4

VLADİMİR ZIUZIN - BURAK GAZİ     7/6(3) – 6/3

 

50+ ERKEKELER – Çeyrek Final

MUSTAFA SÜZAL - ZAFER HIDIROĞLU    3/6 – 2/6

 

13+ TENİSE HOŞ GELDİN ERKEKLER

ÖNDER ŞENTÜRK - ERHAN BORANHAN   6/2 – 6/3

 

13+ TENİSE HOŞ GELDİN KARIŞIK ÇİFTLER

ERHAN BORANHAN / ENDER EREL ÇABUKER - BETÜL GÖKAY / DENİZ DENNER    3/6- 7/5 – 6/10

 

DÜNYA OTO CUP 15 NİSAN PERŞEMBE MAÇ PROGRAMI:

 

9 Yaş Kızlar – Final,

9 Yaş Erkekler – Yarı Final,

12 Yaş Kızlar – Yarı Final,

12 Yaş Erkekler - Final,

14 Yaş Kızlar - 1. Round,

14 Yaş Erkekler - 1. Round,

16 Yaş Kızlar – Final,

16 Yaş Erkekler – Final,

13+ Büyük Kadınlar - 1. Round,

Senyör 30+ Karışık Çiftler – Yarı Final

Senyör 50+ Erkekler – Çeyrek Final,

13+ Tenise Hoş Geldin Kadınlar Kategorisi,

13+ Tenise Hoş Geldin Erkekler Kategorisi.

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