  • BIST 5.031,98
  • Altın 1211.438
  • Dolar 19.0481
  • Euro 20.4952
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş’ta 4.5 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem

Dünya Saati’nde ışıklar Türkiye için kapatılıyor

» »
Dünya Saati’nde ışıklar Türkiye için kapatılıyor
Dünya Saati’nde ışıklar Türkiye için kapatılıyor

Her yıl 190'dan fazla ülke ve bölgede milyonların 1 saatliğine iklim krizine dikkat çekmek için ışıklarını kapatarak koordine olduğu Dünya Saati etkinliğinde, bu yıl Türkiye'deki ışıklar, bugün saat 20.30'da deprem felaketinde yaşamını yitirilenleri anmak için kapatılacak.

İsviçre merkezli Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından 2007 yılında iklim krizine farkındalık yaratmak için başlatılan ve yıllar içinde giderek yayılan 1 saatliğine ışıkları kapatma etkinliğinde bu yıl, Türkiye’deki ışıklar 20.30’da deprem felaketinde yaşamını yitirenleri anmak için kapatılacak. Dünya Saati olarak adlandırılan bu etkinlik, her yıl Mart ayının son cumartesi günü yapılıyor.

WWF Türkiye tarafından ilgili web sitesinde yapılan açıklamada “Kayıplarımızı Anıyoruz, Türkiye’yi Yeşil İyileşme Seferberliğine Çağırıyoruz. Her yıl mart ayının son cumartesi dünya çapında milyonlarca insan, doğa ve insan için ses veriyor. Bu yıl Dünya Saatinde depremde yitirdiğimiz kayıplarımızı anıyor, depremde zarar gören bölgelerimizden başlayarak doğayla uyumlu bir gelecek kurma çağrısı yapıyoruz” ifadeleri yer aldı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trafik gürültüsü tansiyonu yükseltebiliyor24 Mart 2023 Cuma 12:59
  • Günlük burç yorumları (24 Mart 2023)24 Mart 2023 Cuma 09:32
  • Sevgilisinden ayrılan gençlere 4 milyon dolarlık destek23 Mart 2023 Perşembe 23:30
  • Yeni yıl kararlarını bırakanları yeniden forma sokacak 5 yöntem23 Mart 2023 Perşembe 14:40
  • 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası23 Mart 2023 Perşembe 13:38
  • İftar ile sahur arasında ne kadar su tüketilmeli?23 Mart 2023 Perşembe 12:43
  • Günlük burç yorumları (23 Mart 2023)23 Mart 2023 Perşembe 10:09
  • Çekici insanlar daha mı fazla para kazanıyor?22 Mart 2023 Çarşamba 23:30
  • Dijital dünya yaşlıları zorluyor22 Mart 2023 Çarşamba 14:11
  • Günlük burç yorumları (22 Mart 2023)22 Mart 2023 Çarşamba 10:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti