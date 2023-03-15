Dünyaca ünlü isimler depremzedeler için sahneye çıktı

Paris'te Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için düzenlenen konsere, Fransa Kültür Bakanı Rima Abdul-Malak da katıldı.

Fransa’nın başkenti Paris’te, piyanist ve besteci Fazıl Say’ın da aralarında olduğu çok sayıda sanatçı Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için konser düzenledi.

Fondation De France işbirliğinde Paris’teki Olympia konser salonunda “Deprem karşısında tek yürek” adıyla düzenlenen gecede elde edilen gelirler “Asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Türkiye ve Suriye’deki afetzedelere için kullanılacak.

France 2 televizyon kanalında canlı yayımlanan konserde, piyanist Say’ın yanı sıra dünyaca ünlü sanatçılardan Gims, Zaz ve Patrick Bruel gibi çok sayıda isim sahne aldı ve Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere bağış çağrısında bulundu.

Konsere, Fransa Kültür Bakanı Rima Abdul-Malak da katıldı. Etkinlikte, bölgedeki röportajların video gösterimi yapıldı.

Fazıl Say, konserde yaptığı konuşmada depremlerden etkilenenlerden bahsederek, konser etkinliğine katılan sanatçılara teşekkür etti. Say, “Bir Türk vatandaşı olarak, Fransız halkının dayanışmasını hissediyorum” dedi.

Fransız sanatçı Zaz, haziranda Türkiye’de düzenleyeceği konserin gelirlerini bağışlayacağını söyledi.

Çok sayıda kişinin katıldığı gecede toplanan bağış rakamı en son 2,3 milyon avro olarak açıklandı. Öte yandan bağış kampanyasına katkıda bulunmak isteyenler bunu Fondation De France’un internet sitesi ve posta yoluyla yapmaya devam edebilecek.