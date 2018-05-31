Dünyanın en pahalı 'koçu' ihaleyle satışa çıkacak

Ağalık şartnamesini yerine getirmediği için ağalığı düşürülen Ahmet Çetin'in yerine 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri güreş ağasını belirlemek üzere ağalık ihalesi yapılacak.

Ahmet Çetin'in yasal sürede ihale bedelinin tamamını ödemediği gerekçesiyle iptal edilen ağalık ihalesi 7 Haziran Perşembe günü yapılacak.

Geleneklere göre, ağalık belediye tarafından satışa çıkarılan "ağalık koçuna" en yüksek peyi veren kişi tarafından yürütülüyor. Bu kapsamda 55 bin lira ile başlanacak ihale, ihaleye girenlerin yükseltmesine bağlı olarak noktalanacak.

Geçen yıl 400 bin liradan satışa çıkan "ağalık koçunu" 8 adayın yarışı sonunda 1 milyon 522 bin lira pey veren Ahmet Çetin satın almıştı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, dün düzenlediği basın toplantısıyla Ahmet Çetin'in ihaleyi aldığı 1 milyon 522 bin liranın 658 bin lirasını yatırdığı ancak yasal sürede kalan 864 bin lirayı yatırmadığı gerekçesiyle ağalığının düşürüldüğünü ve yeniden ağalık ihalesi yapılacağını duyurmuştu.

Son yıllarda belli bir ortalamada giden ağalık koç ihalesi zaman zaman ağa adaylarınca yükseltildi.