  • BIST 1.546
  • Altın 408,333
  • Dolar 7,4763
  • Euro 8,9241
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA5276 test yapıldı, 21'i yerel 29 pozitif vaka

Eastmed Boru Hattının Güzergahının Değişmeyeceği Teyit Edildi

» »
Eastmed Boru Hattının Güzergahının Değişmeyeceği Teyit Edildi
Eastmed Boru Hattının Güzergahının Değişmeyeceği Teyit Edildi

Mısır Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde ilan edilen uluslararası ihale ve planlarla ilgili soru işaretlerinin yanı sıra, Yunan basınında çıkan, EastMed boru hattının güzergahının değiştirileceğine dair haberlerin, “Atina-Kahire-Lefkoşa üçgeninde fırtınalar çıkardığı” bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Boru Hattı ve İşbirliğine Yönelik Teyit Vermek İçin Ellerini Çabuk Tuttular” başlıklı haberinde, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ile Çarşamba akşamı, ikili ilişkilere dair bazı konuların netleştirilmesi için telefon görüşmesi yaptığını ve Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın da, boru hattının güzergahının değiştirilmesi gibi bir durumun söz konusu olmayacağını teyit ettiklerini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Güney Kıbrıs-İsrail-Yunanistan arasındaki anlaşmada değişiklik öngörülmediğini ve Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkilerde herhangi bir çalkantı olmadığını açıkladığını kaydetti.

Habere göre Hristodulidis, söz konusu anlaşma için Avrupa Komisyonu tarafından finansman da sağlandığını anımsatarak, hükümetlerin siyasi çerçeveyi uluslararası hukuka göre kurduğunu ve müdahil tarafların önüne tüm seçenekleri koyduğunu belirtti.

Hristodulidis, bunun ötesindeki değerlendirmenin ticari ve ekonomik meselelerle bağlantısı olacağını ve boru hattının dış politikayla ilgisi olmayıp, enerji sektörüne ilişkin konulara bağlı olduğunu ifade etti.

Yunanistan Basın Sözcüsü Aristotelia Peloni ise, iki bölge ülkesi olan İsrail ile Mısır’ın alternatif plan ve güzergahlar tartışmasının mantıklı olduğunu, ancak hiçbir durumda bunun rekabet edilebilir olacağı anlamına gelmediğini; aksine mevcut seçenekler için tamamlayıcı olacağını söyledi.

Politis gazetesi ise “Kıbrıs Baypas Edilebilir” başlıklı haberinde, Peloni’nin yaptığı açıklamalarda söylediklerinden, EastMed ile ilgili süreçte tüm seçeneklerin masada olduğu ve Güney Kıbrıs’ın baypas edilmesi olasılığının bulunduğu anlamının çıkarılabileceğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın baypas edilmesi konusunun yalnızca Yunan basınında çıkan haberlerde dile getirilmediğini ve bu konudaki ilk fikrin, “The Washington Institute for Near East Policy” adlı düşünce kuruluşu tarafından ortaya atıldığını kaydetti.

Haberde, söz konusu kuruluşun uzman analisti Simon Hederson’un 23 Şubat 2021’de yazdığı makalede, EastMed boru hattı projesinin özellikle mali açıdan ve diğer açılardan zorlu bir proje olduğuna dikkat çekerek, Doğu Akdeniz’deki doğalgaz için en faydalı ve en olası çıkış yolunun, İsrail’den Mısır’ın kuzey kıyısına denizaltı boruları vasıtasıyla doğalgaz götürülmesi, buradaki iki LNG terminalinde sıvılaştırılıp özel tankerlerle dünyanın herhangi bir yerine gönderilmesi olduğunu yazdığı kaydedildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aşı Olan İsrailli Turistler Güney Kıbrıs’a Gidecek02 Mart 2021 Salı 13:50
  • Güney'de Korona Virüs Denetimleri Sıkılaştırıldı02 Mart 2021 Salı 13:05
  • Neofitu: "Cenevre’ye kesinlikle gideceğim"02 Mart 2021 Salı 11:50
  • Rum Tarafı Sürece AB’nin De Müdahil Olmasını Hedefliyor02 Mart 2021 Salı 11:41
  • Güney Kıbrıs'ta günlük vaka sayısı yeniden 300'ün üzerinde01 Mart 2021 Pazartesi 20:43
  • AKEL İle Rum Hükümeti Arasındaki Tartışma Sürüyor01 Mart 2021 Pazartesi 13:50
  • DİSİ Başkanı Neofitu Kıbrıs Türk Siyasi Partileriyle Temaslarda Bulunacağını Açıkladı01 Mart 2021 Pazartesi 13:20
  • DİSİ Başkanı Averof Neofitu Kıbrıs Türk siyasi partileriyle temaslarda bulunacak01 Mart 2021 Pazartesi 13:14
  • Güney Kıbrıs’ta 76 bin 176 Covid-19 aşısı yapıldı28 Şubat 2021 Pazar 16:02
  • Kuzey ve Güney geçiş kapıları 1 yıldır kapalı!28 Şubat 2021 Pazar 13:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti