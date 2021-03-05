Eastmed Boru Hattının Güzergahının Değişmeyeceği Teyit Edildi

Mısır Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde ilan edilen uluslararası ihale ve planlarla ilgili soru işaretlerinin yanı sıra, Yunan basınında çıkan, EastMed boru hattının güzergahının değiştirileceğine dair haberlerin, “Atina-Kahire-Lefkoşa üçgeninde fırtınalar çıkardığı” bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Boru Hattı ve İşbirliğine Yönelik Teyit Vermek İçin Ellerini Çabuk Tuttular” başlıklı haberinde, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ile Çarşamba akşamı, ikili ilişkilere dair bazı konuların netleştirilmesi için telefon görüşmesi yaptığını ve Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın da, boru hattının güzergahının değiştirilmesi gibi bir durumun söz konusu olmayacağını teyit ettiklerini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Güney Kıbrıs-İsrail-Yunanistan arasındaki anlaşmada değişiklik öngörülmediğini ve Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkilerde herhangi bir çalkantı olmadığını açıkladığını kaydetti.

Habere göre Hristodulidis, söz konusu anlaşma için Avrupa Komisyonu tarafından finansman da sağlandığını anımsatarak, hükümetlerin siyasi çerçeveyi uluslararası hukuka göre kurduğunu ve müdahil tarafların önüne tüm seçenekleri koyduğunu belirtti.

Hristodulidis, bunun ötesindeki değerlendirmenin ticari ve ekonomik meselelerle bağlantısı olacağını ve boru hattının dış politikayla ilgisi olmayıp, enerji sektörüne ilişkin konulara bağlı olduğunu ifade etti.

Yunanistan Basın Sözcüsü Aristotelia Peloni ise, iki bölge ülkesi olan İsrail ile Mısır’ın alternatif plan ve güzergahlar tartışmasının mantıklı olduğunu, ancak hiçbir durumda bunun rekabet edilebilir olacağı anlamına gelmediğini; aksine mevcut seçenekler için tamamlayıcı olacağını söyledi.

Politis gazetesi ise “Kıbrıs Baypas Edilebilir” başlıklı haberinde, Peloni’nin yaptığı açıklamalarda söylediklerinden, EastMed ile ilgili süreçte tüm seçeneklerin masada olduğu ve Güney Kıbrıs’ın baypas edilmesi olasılığının bulunduğu anlamının çıkarılabileceğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın baypas edilmesi konusunun yalnızca Yunan basınında çıkan haberlerde dile getirilmediğini ve bu konudaki ilk fikrin, “The Washington Institute for Near East Policy” adlı düşünce kuruluşu tarafından ortaya atıldığını kaydetti.

Haberde, söz konusu kuruluşun uzman analisti Simon Hederson’un 23 Şubat 2021’de yazdığı makalede, EastMed boru hattı projesinin özellikle mali açıdan ve diğer açılardan zorlu bir proje olduğuna dikkat çekerek, Doğu Akdeniz’deki doğalgaz için en faydalı ve en olası çıkış yolunun, İsrail’den Mısır’ın kuzey kıyısına denizaltı boruları vasıtasıyla doğalgaz götürülmesi, buradaki iki LNG terminalinde sıvılaştırılıp özel tankerlerle dünyanın herhangi bir yerine gönderilmesi olduğunu yazdığı kaydedildi.