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Eğitim Sendikalarından ortak açıklama

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Eğitim Sendikalarından ortak açıklama
Eğitim Sendikalarından ortak açıklama

İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin himayesinde kurulan ve Kıbrıslı Türk ile Kıbrıslı Rum eğitim uzmanlarını bir araya getirerek eğitimde güven artırıcı önlemler geliştirmeyi amaçlayan bir yapıydı.

 

Kıbrıs’ta eğitim yoluyla barış kültürünü güçlendirmek amacıyla oluşturulan Imagine programı, iki toplumun ortak iradesini temsil eden İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi tarafından yürütülen önemli bir girişimdi. Eğitim sendikaları olarak, bu programın iki tarafın eşit katılımıyla, eğitimde iş birliğini ve barış kültürünü teşvik eden bir anlayışla sürdürülmesini her zaman destekledik.

 

Ancak, Sn. Ersin Tatar’ın göreve gelmesinin ardından Eğitim Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk üyelerinin görevden alınması ve Imagine programının askıya alınması, sürece ciddi bir darbe vurmuştur. Bu kabul edilemez müdahale, eğitimde ortak çalışmaları baltalamış ve Kıbrıs’ın geleceği için büyük önem taşıyan iki toplumlu eğitim girişimlerine zarar vermiştir. Faşist çevrelere malzeme vermiştir. Eğitim sendikaları olarak bu kararı en başından beri eleştirdik ve karşı çıktık.

 

 

Son olarak, Güney Kıbrıs’ta Imagine programı kapsamında düzenlenen Girne gezilerine yönelik faşist çevreler tarafından yapılan tepkiler ve saldırılar, eğitimin siyasi malzeme haline getirilmeye devam ettiğini göstermektedir. Oysa bu tür projeler, toplumları birbirine yakınlaştırmak için vardır ve hiçbir kesim, eğitimin barış kültürü inşa etme gücünü yok etmeye çalışmamalıdır.

 

Çözüm, Imagine gibi projelerin iki toplumun ortak iradesiyle yürütülmesidir. Bunun sağlanabilmesi için İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi sürece yeniden dahil edilmeli ve Imagine programı, olması gerektiği gibi iki tarafın eşit katılımıyla devam ettirilmelidir. Eğitim, ayrışmanın değil, birlikte yaşama kültürünün bir aracı olmalıdır.

 

Eğitim sendikaları olarak, kuzeyden ve güneyden gelen tüm saldırıları kınıyor, eğitimde ortak sahiplik anlayışının korunması gerektiğini vurguluyoruz. Barış kültürünü güçlendiren projeler, İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi çerçevesinde yürütülmeli ve eğitimde iş birliği ancak ortak irade ve sorumlulukla sağlanmalıdır.

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