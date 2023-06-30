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Ekonomist Yeşilada: Dövizde sorun, kışın yeniden başlar

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Ekonomist Atilla Yeşilada, yaz aylarında döviz girişi nedeniyle dolar/TL’nin 28’in üzerine çıkmayacağını ancak kışın sorunun yeniden başlayacağını söyledi.
Ekonomist Yeşilada: Dövizde sorun, kışın yeniden başlar

Seçimler sonrası ilk toplantısında Merkez Bankası, politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 8,5’ten yüzde 15’e çıkardı. Kararın ardından döviz kurları yükselişe geçti. Bir sonraki gün açıklanan düzenlemelerle de bankacılık sistemi üzerindeki baskılar bir miktar hafifletildi.

Ancak uzmanlar bu adımları yetersiz buluyor.

Sözcü’den Ruhat Mengi’ye konuşan Yeşilada, enflasyonun yüzde 40 olduğu bir ortamda faizin yüzde 15’e çıkarılmasının hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini söyledi.

Yeşilada şunları söyledi: ”Çok basit bir kural; eğer enflasyonla mücadele edecekseniz faiz enflasyondan daha yüksek olacak, oraya gitmek de zor. Peki, o zaman Türkiye’nin sorunlarını nasıl çözeceğiz, çünkü tek sorunumuz enflasyon da değil, işte ödemeler dengesi açığı var, yani yeterince dövizimiz yok. Bir miktar faiz arttırıyorsunuz, Türk Lirası’nın da değer kaybetmesine müsaade edip ekonominin kendi kendine dengelenmesini sağlamaya çalışıyorsunuz, yürür mü, yürümez. Daha doğrusu, yaz aylarında yürür çünkü ben dolar/TL’nin 28’in üzerine çıkacağını zannetmiyorum, yazın çok güçlü bir turist geliri girişi var, sistemden de para kaçmıyor artık, dolayısıyla doğal olarak Merkez Bankası fazla müdahale etmeden biraz daha yükselir dolar ve dengesini bulur. Tabii kış aylarında sorun yeniden başlar.”

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