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El-Sen, Ercan Havalimanı’nın elektriklerini kesiyor

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El-Sen, Emrullah Turanlı yönetimindeki T&T Şirketi’nin işletmecisi olduğu Ercan Havalimanı’nın 92 milyon TL'lik elektrik borcu nedeniyle havalimanı elektriklerini kesiyor... El-Sen yetkilileri, Meriç Trafo Merkezi önünde toplandı.
El-Sen, Ercan Havalimanı’nın elektriklerini kesiyor

Kıbrıs Türk Elektrik Çalışanları Sendikası (El-Sen Emrullah Turanlı yönetimindeki T&T Şirketi’nin işletmecisi olduğu Ercan Havalimanı’nın 92 milyon TL'lik elektrik borcu nedeniyle havalimanı elektriklerini kesiyor.

El-Sen, daha önce açıkladığı gibi Meriç Trafo Merkezi önünde toplandı.

KIB-TEK YAPILANDIRMA DEDİ, EL-SEN KARARINDA KESİN

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) tarafından yapılan açıklamada, Ercan Havalimanı’nın borçlarının yapılandırılacağı bildirilmişti.

(El-Sen) Genel Başkanı Ahmet Tuğcu, yazılı bir açıklama yaparak, KIB-TEK’in, Emrullah Turanlı yönetimindeki T&T Şirketi’nin işletmecisi olduğu Ercan Havalimanı’nın 92 milyon TL'lik elektrik borcunu yapılandırılmasına tepki göstermişti.

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