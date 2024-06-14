El-Sen, Ercan Havalimanı’nın elektriklerini kesiyor

Kıbrıs Türk Elektrik Çalışanları Sendikası (El-Sen Emrullah Turanlı yönetimindeki T&T Şirketi’nin işletmecisi olduğu Ercan Havalimanı’nın 92 milyon TL'lik elektrik borcu nedeniyle havalimanı elektriklerini kesiyor.
El-Sen, daha önce açıkladığı gibi Meriç Trafo Merkezi önünde toplandı.
KIB-TEK YAPILANDIRMA DEDİ, EL-SEN KARARINDA KESİN
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) tarafından yapılan açıklamada, Ercan Havalimanı’nın borçlarının yapılandırılacağı bildirilmişti.
(El-Sen) Genel Başkanı Ahmet Tuğcu, yazılı bir açıklama yaparak, KIB-TEK’in, Emrullah Turanlı yönetimindeki T&T Şirketi’nin işletmecisi olduğu Ercan Havalimanı’nın 92 milyon TL'lik elektrik borcunu yapılandırılmasına tepki göstermişti.
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