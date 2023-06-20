En Çok Yağış Nereye Düştü

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, dün sabah 8.00'den bu sabah 8.00'e kadar metrekareye düşen yağışın yörelere göre dağılımı şöyle:
“Ercan'a 24 kg, Balıkesir'e 13 kg, Devlet Üretme Çiftliği'ne 11 kg, Alevkaya ve Vadili'ye 6 kg, Çayırova'ya 5 kg, Zafer Burnu ve Salamis'e 3 kg, Geçitkale'ye 2 kg, Kalkanlı, Beyarmudu, İskele ve Serdarlı'ya 1 kg"
Yağış alan diğer yörelerde ise 1 kg/m²’den az yağış kaydedildi.
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