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Enerji Tasarrufu ve Sürdürülebilirlik İçin Yeşil Bina ile Yeşil Çatı Uygulamaları Önem Kazanıyor...

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Enerji Tasarrufu ve Sürdürülebilirlik İçin Yeşil Bina ile Yeşil Çatı Uygulamaları Önem Kazanıyor...
Enerji Tasarrufu ve Sürdürülebilirlik İçin Yeşil Bina ile Yeşil Çatı Uygulamaları Önem Kazanıyor...

Enerji kaynaklarının akılcı, israf edilmeden, verimli kullanılması ve bu bilincin yaygınlaştırılması için her yıl Ocak ayının ikinci haftası “Enerji Tasarrufu Haftası” olarak kutlanıyor. Gereksiz enerji tüketimi, iklim değişikliği başta olmak üzere birçok çevre sorununa neden oluyor. Son yıllarda yaşam alanları ve binalarda enerji tüketimini azaltmaya yönelik çeşitli sistemler kullanılmaya başlandı. Enerji verimliliği ve sürdürülebilirliğin önem kazandığı günümüzde “Yeşil Bina ve “Yeşil Çatı” uygulamaları ön plana çıkıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tuğşad Tülbentci ile Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özge Özden Fuller, ‘yeşil bina’ ve ‘yeşil çatı’ uygulamalarının, enerji verimliliği konusunda önemine vurgu yapıyor.

Yrd. Doç. Dr. Tuğşad Tülbentçi : “Yeşil binalar, yüzde 70’e kadar enerji tasarrufu sağlıyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tuğşad Tülbentci, binalarda gereksiz enerji kullanımını önlemek için mimar ve inşaat mühendislerinin yeşil bina tasarımlarına yöneldiğine dikkat çekti. Yeşil binalarla daha güvenilir ve sağlıklı yaşam alanları oluştuğuna değinen Yrd. Doç. Dr. Tuğşad Tülbentci, yeşil binaların yüzde 70’e kadar enerji tasarrufu sağlayabileceğine vurgu yapıyor.

Yeşil binaların enerji verimliliği yapma özelliği ile doğayı koruduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Tülbentçi, ekolojik olan yeşil binalarda genellikle rüzgâr ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanıldığını söyledi. Doğal kaynakların hızla tükendiği ve zarar gördüğü şu dönemde, yeşil bina yapımının öneminin her geçen gün daha da arttığına vurgu yapan Yrd. Doç. Dr. Tuğşad Tülbentçi, bu binaların önemli avantajlarından birinin de karbondioksit üretimini azaltması olduğunu söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Tülbentçi, yeşil binaların enerji tasarrufu açısından çok önemli kazanımlar yarattığını vurguluyor. Örneğin yeşil binalarda kullanılan su armatürleri sıradan binalardaki armatürlere kıyasla yüzde 50 ila yüzde 70 daha az su tüketiyor. Elektrik, doğal gaz veya diğer enerji kaynaklarında sağladığı tasarruf oranı ise yüzde 25 ila yüzde 50 aralığında değişiyor. Yeşil binaların sıradan binalara göre sera gazı salınımları ise yüzde 25 ila yüzde 50 seviyesinde daha düşük. Bina arsasına düşen yağmur suyu, lavabo, evye, duş gibi giderlerinden elde edilen “gri su” arıtma sisteminden geçirilerek temiz su olarak geri kazanılması da önemli bir tasarruf sağlıyor.

Prof. Dr. Özge ÖZDEN Fuller : “Yeşil çatılar, iklime dayanıklı yapının bir parçasıdır. Sel baskınlarını önler ve ortam sıcaklığını düşürür.”

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özge Özden Fuller, yeşil çatı uygulamasının enerji tasarrufu sağlayarak sürdürülebilir yaşam alanları ve kentler oluşturmak için en sık kullanılan mimari tasarım olduğunu söylüyor.

Prof. Dr. Fuller, “Yeşil çatıların, ekonomik, ekolojik ve toplumsal düzeyde birçok faydası var. Yeşil bir çatı, yağmur suyu tamponu sağlar, havayı temizler, ortam sıcaklığını düşürür, iç ortam sıcaklığını düzenler, enerji tasarrufu sağlar ve şehirdeki biyolojik çeşitliliği teşvik eder” diyor. Yeşil çatıların, güneş ışınlarının bina yapısına ulaşmasını engelleyen pasif bir soğutma tekniği olarak kullanıldığını söyleyen Prof. Dr. Fuller, “Yeşil çatılar, iklime dayanıklı yapının bir parçasıdır. Sel baskınlarını önler ve ortam sıcaklığını düşürür” diyor.

Kıbrıs'ta Yeşil Çatı Fizibilite Çalışması Yapıldı...

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Görevlisi Sinem Yıldırım ile birlikte, kurak iklim özelliğine sahip olan KKTC’de yeşil çatı uygulamaları üzerine yürüttükleri bilimsel çalışmadan da bahseden Prof. Dr. Özge Özden Fuller, yeşil çatı sistemleri ve faydaları üzerine literatür taraması yaparak, Kıbrıs'ta yarı kurak iklim koşullarında, yeşil çatı uygulamasının fizibilite analizi yürüttüklerini belirtti.

Yeşil çatı fizibilite çalışmasını Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan GÜNSEL Üretim Tesisleri yönetim binası için tasarlandığını dile getiren Prof. Dr. Fuller, yapılan çalışma sonucunda, Kıbrıs'ın yarı kurak ikliminde çatı katmanları ve bitki örtüsü ile birlikte geniş yeşil çatı sisteminin düşük bir maliyetle uygulanabileceğini söyledi. Bilimsel yeşil çatı uygulamalarını araştırma çalışmasından elde edilen bulgular, Web of Science’ta ESCI kapsamında taranan International journal of Advanced and Applied Sciences dergisinde de yayınlandı.

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