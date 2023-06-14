Ercan- Bodrum ve Ercan-Ordu–Giresun uçuşları bugün başlıyor

KKTC ve Türkiye arasında bir hava köprüsü kurmayı hedefleyen yerli hava yolu Fly Kıbrıs Hava Yolları, bugün itibarıyla Bodrum ve Ordu – Giresun’a da direkt uçuşlara başlayacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, direkt ve tarifeli uçuşlar, sezon boyunca Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak.

Bodrum uçuşuyla ilgili bugün Bodrum’da, Doria Otel’de tanıtım etkinliği de düzenlenecek. Tanıtıma, ülkeden de davetliler katılacak.

Fly Kıbrıs Hava Yolları, Ordu – Giresun uçuşlarını Ordu’daki etkinlikle tanıtmıştı. Kıbrıs Hava Yolları, ülkedeki ilk seferini 16 Nisan’da yapmıştı.