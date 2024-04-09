Ercan’da uçuşlar aksadı, 2 uçak iniş yapamadı!

Haber Kıbrıs’ta yer alan habere göre, Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, iki uçağın Ercan’a iniş yapamayarak Adana’ya döndüğünü söyledi.

Pegasus Hava Yolları’na ait Adana-Ercan seferi yapan bir uçağın 2 kez iniş yapmayı denediğini ancak risk dolayısıyla inişi iptal ederek Adana’ya döndüğünü anlatan Sofi, A Jet’in Ankara-Ercan seferi yapan bir uçağın da Adana’ya iniş yaptığını söyledi.

Pilotların şiddetli yağış ve şimşek yüklü bulutlar nedeniyle Ercan’a iniş yapamadığı ifade ediliyor.