Ercan’da uçuşlar aksadı, 2 uçak iniş yapamadı!

Haber Kıbrıs’ta yer alan habere göre, Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, iki uçağın Ercan’a iniş yapamayarak Adana’ya döndüğünü söyledi.
Pegasus Hava Yolları’na ait Adana-Ercan seferi yapan bir uçağın 2 kez iniş yapmayı denediğini ancak risk dolayısıyla inişi iptal ederek Adana’ya döndüğünü anlatan Sofi, A Jet’in Ankara-Ercan seferi yapan bir uçağın da Adana’ya iniş yaptığını söyledi.
Pilotların şiddetli yağış ve şimşek yüklü bulutlar nedeniyle Ercan’a iniş yapamadığı ifade ediliyor.
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