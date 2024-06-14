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Ercan'ın elektrik kesintisine polis engeli: Polis engel oldu, yetkililer içeri giremedi!

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Yaklaşık 150 kişilik güvenlik personeli ile El-Sen yetkilileri arasında arbede çıktı! Polis engel oldu, yetkililer içeri giremedi... Yetkililer eylemi sonlandırarak, polisten şikayetçi olmaya gitti.
Ercan'ın elektrik kesintisine polis engeli: Polis engel oldu, yetkililer içeri giremedi!

El-Sen, daha önce açıkladığı gibi Meriç Trafo Merkezi önünde toplandı.

POLİS VE EL-SEN YETKİLİLERİ ARASINDA ARBEDE!

Polis etten duvar ördü El-Sen yetkilileri arasında arbede çıktı! 

TUĞCU POLİSTEN ŞİKAYETÇİ

Tuğcu, içeri girmelerine izin vermeyen polislerden şikayetçi olacaklarını aktardı. 

Tuğcu, "Bir gece ansızın gelebiliriz" dedi.

Ahmet Tuğcu ve Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı basın açıklaması yaptı.

Tuğcu ve Bıçaklı, Emrullah Turanlı'nın vatandaştan ne farkı olduğunu sorguladı...

150 KİŞİLİK GÜVENLİK PERSONELİ OLAY YERİNDE

Trafo Merkezi önüne 2 otobüsle gelen yaklaşık 150 kişilik güvenlik personeli yerini aldı.

Tuğcu, merkez önünde bekleyen polislere emirlerini görmek istediğini söyledi.

Kıbrıs Türk Elektrik Çalışanları Sendikası (El-Sen) Emrullah Turanlı yönetimindeki T&T Şirketi’nin işletmecisi olduğu Ercan Havalimanı’nın 92 milyon TL'lik elektrik borcu nedeniyle havalimanı elektriklerini kesiyor.

KIB-TEK YAPILANDIRMA DEDİ, EL-SEN KARARINDA KESİN

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) tarafından yapılan açıklamada, Ercan Havalimanı’nın borçlarının yapılandırılacağı bildirilmişti.

(El-Sen) Genel Başkanı Ahmet Tuğcu, yazılı bir açıklama yaparak, KIB-TEK’in, Emrullah Turanlı yönetimindeki T&T Şirketi’nin işletmecisi olduğu Ercan Havalimanı’nın 92 milyon TL'lik elektrik borcunu yapılandırılmasına tepki göstermişti.

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