Ercan'ın elektrik kesintisine polis engeli: Polis engel oldu, yetkililer içeri giremedi!

El-Sen, daha önce açıkladığı gibi Meriç Trafo Merkezi önünde toplandı.
POLİS VE EL-SEN YETKİLİLERİ ARASINDA ARBEDE!
Polis etten duvar ördü El-Sen yetkilileri arasında arbede çıktı!
TUĞCU POLİSTEN ŞİKAYETÇİ
Tuğcu, içeri girmelerine izin vermeyen polislerden şikayetçi olacaklarını aktardı.
Tuğcu, "Bir gece ansızın gelebiliriz" dedi.
Ahmet Tuğcu ve Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı basın açıklaması yaptı.
Tuğcu ve Bıçaklı, Emrullah Turanlı'nın vatandaştan ne farkı olduğunu sorguladı...
150 KİŞİLİK GÜVENLİK PERSONELİ OLAY YERİNDE
Trafo Merkezi önüne 2 otobüsle gelen yaklaşık 150 kişilik güvenlik personeli yerini aldı.
Tuğcu, merkez önünde bekleyen polislere emirlerini görmek istediğini söyledi.
Kıbrıs Türk Elektrik Çalışanları Sendikası (El-Sen) Emrullah Turanlı yönetimindeki T&T Şirketi’nin işletmecisi olduğu Ercan Havalimanı’nın 92 milyon TL'lik elektrik borcu nedeniyle havalimanı elektriklerini kesiyor.
KIB-TEK YAPILANDIRMA DEDİ, EL-SEN KARARINDA KESİN
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) tarafından yapılan açıklamada, Ercan Havalimanı’nın borçlarının yapılandırılacağı bildirilmişti.
(El-Sen) Genel Başkanı Ahmet Tuğcu, yazılı bir açıklama yaparak, KIB-TEK’in, Emrullah Turanlı yönetimindeki T&T Şirketi’nin işletmecisi olduğu Ercan Havalimanı’nın 92 milyon TL'lik elektrik borcunu yapılandırılmasına tepki göstermişti.
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