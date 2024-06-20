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Erdoğan KKTC’ye geliyor

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Erdoğan, bayram sonrası yoğun bir diplomasi trafiğine hazırlanıyor. Erdoğan, önce Astana'ya ardından Azerbaycan'a resmi ziyaretlerde bulunacak. ABD'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne katılacak olan Erdoğan, daha sonra KKTC'de düzenlenecek geçit törenin
Erdoğan KKTC’ye geliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram sonrası yoğun bir diplomasi trafiğine hazırlanıyor. Erdoğan, önce Astana'ya ardından Azerbaycan'a resmi ziyaretlerde bulunacak. ABD'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne katılacak olan Erdoğan, daha sonra KKTC'de düzenlenecek geçit törenine eşlik edecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram sonrası yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleştirecek. İlk olarak, 3-4 Temmuz'da Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak olan Erdoğan, burada devlet başkanlarıyla önemli görüşmeler yapacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi beklenen Erdoğan, ikili ve bölgesel konuları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Ukrayna'daki savaşı ele alacak.

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