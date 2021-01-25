Erhürman: Otoriteye güveni sıfırladınız ve memleketi başıboşluğa sürüklediniz!

İşte CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın paylaşımı

Siz yüz yüze eğitime başlama kararı alıyorsunuz, sizin açıklamalarınıza göre öğrencilerin % 28'i, yani 11,500 öğrenci okula gitmiyor. Neden? Çünkü insanlarımız tüm verileri değerlendirerek doğru kararları verdiğinize, alınması gereken önlemleri aldığınıza inancını yitirdi. Tutarsız, gerekçesiz kararlarınız endişe yaratmaktan başka hiçbir işe yaramıyor. Otoriteye güveni sıfırladınız ve memleketi başıboşluğa sürüklediniz!!!